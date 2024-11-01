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ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном
ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном - РИА Новости, 01.11.2024
ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала, что накануне попал под атаку украинского дрона. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:37
2024-11-01T12:37
2024-11-01T15:12
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала, что накануне попал под атаку украинского дрона. Ведущий обратился к Кимаковскому и поздравил его со вторым днем рождения. "Игорь Кимаковский перед эфиром рассказал мне, что вчера попал под дрон его автомобиль. Он говорит мне: только сейчас начинаю приходить в себя, отходить от этого. Поэтому Игорь знаком с дронами уже не только по рассказам, но и лично. С днем рождения", — сказал телеведущий. Советник главы ДНР отметил, что десять лет назад он уже становился целью украинских атак. "Спасибо, да. И что интересно, у меня ранение было в 2014 году 13 октября, а вчера было 31 октября, но 2024 года. Ровно десять лет, и только цифра 13 поменялась на 31", — рассказал он.В апреле Кимаковский отмечал, что ВСУ широко применяют практику охоты дронами за мирным населением ДНР и превратили путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти".
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном
Автомобиль советника главы ДНР Кимаковского атаковал украинский дрон
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире
Первого канала, что накануне попал под атаку украинского дрона.
Ведущий обратился к Кимаковскому и поздравил его со вторым днем рождения.
"Игорь Кимаковский перед эфиром рассказал мне, что вчера попал под дрон его автомобиль. Он говорит мне: только сейчас начинаю приходить в себя, отходить от этого. Поэтому Игорь знаком с дронами уже не только по рассказам, но и лично. С днем рождения", — сказал телеведущий.
Советник главы ДНР отметил, что десять лет назад он уже становился целью украинских атак.
"Спасибо, да. И что интересно, у меня ранение было в 2014 году 13 октября, а вчера было 31 октября, но 2024 года. Ровно десять лет, и только цифра 13 поменялась на 31", — рассказал он.
В апреле Кимаковский отмечал, что ВСУ широко применяют практику охоты дронами за мирным населением ДНР и превратили путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти".