https://ria.ru/20241101/vsu-1981320185.html

ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном

ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном - РИА Новости, 01.11.2024

ВСУ атаковали автомобиль советника главы ДНР дроном

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала, что накануне попал под атаку украинского дрона. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:37

2024-11-01T12:37

2024-11-01T15:12

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал в эфире Первого канала, что накануне попал под атаку украинского дрона. Ведущий обратился к Кимаковскому и поздравил его со вторым днем рождения. "Игорь Кимаковский перед эфиром рассказал мне, что вчера попал под дрон его автомобиль. Он говорит мне: только сейчас начинаю приходить в себя, отходить от этого. Поэтому Игорь знаком с дронами уже не только по рассказам, но и лично. С днем рождения", — сказал телеведущий. Советник главы ДНР отметил, что десять лет назад он уже становился целью украинских атак. "Спасибо, да. И что интересно, у меня ранение было в 2014 году 13 октября, а вчера было 31 октября, но 2024 года. Ровно десять лет, и только цифра 13 поменялась на 31", — рассказал он.В апреле Кимаковский отмечал, что ВСУ широко применяют практику охоты дронами за мирным населением ДНР и превратили путь от Донецка до Горловки в "дорогу смерти".

https://ria.ru/20241005/voditel-1976544844.html

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, происшествия