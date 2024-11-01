Доброволец рассказал о расправах ВСУ над жителями курского приграничья
Доброволец рассказал о расправах ВСУ над мирным населением курского приграничья
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КУРСК, 1 ноя - РИА Новости. Боец с позывным "Малой" из добровольческого формирования "БАРС-Курск" рассказал корреспонденту РИА Новости, как украинские военные расправлялись с мирным населением курского приграничья.
"Малой" родом из Суджанского района, когда ВСУ вторглись на территорию Курской области, он помогал односельчанам выезжать из опасной местности, а потом развозил гуманитарную помощь в те поселки, где еще оставались люди. О зверствах украинских военных, по его словам, ему не раз рассказывали местные жители.
"Правда, да, даже когда моих местных жителей села Черкасское-Поречное расстреливали, резали горло. Все это было, да. Это мои земляки, с кем жили на одной земле... Чувство злости, это, наверное, самое большое чувство, которое меня переполнило. Чувство злости конкретно к всушникам, к наемникам и к нацизму. Такого быть не должно", - рассказал он.
По словам собеседника агентства, он решил вступить в добровольческий отряд после вторжения ВСУ на территорию Курской области. В числе прочего ему пришлось передавать родным тело погибшего односельчанина. "Мы получили информацию, что нашего жителя ночью убил камикадзе. Выехали на место, стояла его машина, труп лежал рядом. Мы его погрузили, отвезли машину и труп передали родственникам", - рассказал "Малой".
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.