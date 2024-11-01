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"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:40 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/vsu-1981265389.html
"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ
"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ
Украинская войска подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T06:40
2024-11-01T06:40
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская войска подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Украинскую армию бьют по всему Южному Донбассу. &lt;...&gt; Речь идет о катастрофе. &lt;…&gt; Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей (российской армии. — Прим. ред.) в степях, а их подразделения разваливаются на части", — заявил он.Меркурис обратил внимание на скорость, с которой российская армия освободила такие крупные населенные пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Кроме того, по его словам, Россия имеет возможность взять штурмом город Покровск или окружить силы ВСУ в районе Курахово.При этом, как отметил эксперт, на других участках фронта украинская оборона также может развалиться. Так, силы ВСУ на севере Донбасса постепенно перемалываются, а группировка в Курской области может быть полностью окружена."У них большая катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области", — заключил аналитик.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Наконец, во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
https://ria.ru/20241101/trofey-1981253131.html
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донецкая народная республика
россия
украина
донбасс
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Курская область
"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ

Меркурис: части ВСУ разваливаются на части на юге Донбасса

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская войска подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
"Украинскую армию бьют по всему Южному Донбассу. <...> Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей (российской армии. — Прим. ред.) в степях, а их подразделения разваливаются на части", — заявил он.
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Меркурис обратил внимание на скорость, с которой российская армия освободила такие крупные населенные пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Кроме того, по его словам, Россия имеет возможность взять штурмом город Покровск или окружить силы ВСУ в районе Курахово.
При этом, как отметил эксперт, на других участках фронта украинская оборона также может развалиться. Так, силы ВСУ на севере Донбасса постепенно перемалываются, а группировка в Курской области может быть полностью окружена.
"У них большая катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области", — заключил аналитик.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Наконец, во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.
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