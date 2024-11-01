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"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ

"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

"Тысячи солдат". Стало известно, с чем столкнулись ВСУ

Украинская войска подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T06:40

2024-11-01T06:40

2024-11-01T06:40

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская войска подвергаются разгрому на юге Донбасса и рискуют столкнуться с катастрофами на других участках фронта, такое мнение выразил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Украинскую армию бьют по всему Южному Донбассу. <...> Речь идет о катастрофе. <…> Тысячи украинских солдат, похоже, становятся добычей (российской армии. — Прим. ред.) в степях, а их подразделения разваливаются на части", — заявил он.Меркурис обратил внимание на скорость, с которой российская армия освободила такие крупные населенные пункты, как Селидово и Горняк в ДНР. Кроме того, по его словам, Россия имеет возможность взять штурмом город Покровск или окружить силы ВСУ в районе Курахово.При этом, как отметил эксперт, на других участках фронта украинская оборона также может развалиться. Так, силы ВСУ на севере Донбасса постепенно перемалываются, а группировка в Курской области может быть полностью окружена."У них большая катастрофа на юге, медленно надвигающаяся катастрофа на севере и полное фиаско в Курской области", — заключил аналитик.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Наконец, во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, курская область