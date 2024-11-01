https://ria.ru/20241101/vsu-1981261400.html

Украинский пленный попросил российское гражданство

Украинский пленный попросил российское гражданство - РИА Новости, 01.11.2024

Украинский пленный попросил российское гражданство

Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:39

2024-11-01T04:39

2024-11-01T05:37

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему российское гражданство. "Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет. Власть всё разворовывает, полностью. Предприятия разграбляют. Тарифы, ну Вы сами знаете, наверное, какие", — сказал пленный РИА Новости. Кроме того, военнопленный попросил российских силовиков помочь перевезти в Россию его семью, оставшуюся на Украине. Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html

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