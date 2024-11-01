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Украинский пленный попросил российское гражданство - РИА Новости, 01.11.2024
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04:39 01.11.2024 (обновлено: 05:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/vsu-1981261400.html
Украинский пленный попросил российское гражданство
Украинский пленный попросил российское гражданство - РИА Новости, 01.11.2024
Украинский пленный попросил российское гражданство
Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:39
2024-11-01T05:37
в мире
россия
украина
специальная военная операция на украине
сво
вооруженные силы украины
военнопленные
гражданство
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему российское гражданство. "Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет. Власть всё разворовывает, полностью. Предприятия разграбляют. Тарифы, ну Вы сами знаете, наверное, какие", — сказал пленный РИА Новости. Кроме того, военнопленный попросил российских силовиков помочь перевезти в Россию его семью, оставшуюся на Украине. Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html
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в мире, россия, украина, сво, вооруженные силы украины, военнопленные, гражданство
В мире, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, СВО, Вооруженные силы Украины, военнопленные, Гражданство
Украинский пленный попросил российское гражданство

Сдавшийся в плен украинский военнослужащий попросил российское гражданство.

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему российское гражданство.
"Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет. Власть всё разворовывает, полностью. Предприятия разграбляют. Тарифы, ну Вы сами знаете, наверное, какие", — сказал пленный РИА Новости.
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Кроме того, военнопленный попросил российских силовиков помочь перевезти в Россию его семью, оставшуюся на Украине.
Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСВОВооруженные силы УкраинывоеннопленныеГражданство
 
 
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