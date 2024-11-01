https://ria.ru/20241101/vsu-1981261400.html
Украинский пленный попросил российское гражданство
Украинский пленный попросил российское гражданство - РИА Новости, 01.11.2024
Украинский пленный попросил российское гражданство
Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T04:39
2024-11-01T04:39
2024-11-01T05:37
в мире
россия
украина
специальная военная операция на украине
сво
вооруженные силы украины
военнопленные
гражданство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сдавшийся в плен на Харьковском направлении украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр попросил предоставить ему российское гражданство. "Если можно будет, я бы очень хотел получить российское гражданство, так как в нашей стране Украине уже нечего делать. Там ни работы, ничего нет. Власть всё разворовывает, полностью. Предприятия разграбляют. Тарифы, ну Вы сами знаете, наверное, какие", — сказал пленный РИА Новости. Кроме того, военнопленный попросил российских силовиков помочь перевезти в Россию его семью, оставшуюся на Украине. Подразделение Александра сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html
https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_40c3de185a2b2603206c248fb1c5240b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сво, вооруженные силы украины, военнопленные, гражданство
В мире, Россия, Украина, Специальная военная операция на Украине, СВО, Вооруженные силы Украины, военнопленные, Гражданство
Украинский пленный попросил российское гражданство
Сдавшийся в плен украинский военнослужащий попросил российское гражданство.