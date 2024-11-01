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Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:38 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html
Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену
Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену - РИА Новости, 01.11.2024
Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену
Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр в беседе с РИА Новости удивился хорошему отношению в российском плену. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:38
2024-11-01T03:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр в беседе с РИА Новости удивился хорошему отношению в российском плену. "Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально", - сказал он. Во время сдачи в плен на Александра и его группу украинский ударный коптер сбросил две гранаты. Подразделение сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену

Украинский военный удивился хорошему отношению в российском плену.

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении
Военнослужащий ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащий ВСУ в пункте временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр в беседе с РИА Новости удивился хорошему отношению в российском плену.
"Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально", - сказал он.
Во время сдачи в плен на Александра и его группу украинский ударный коптер сбросил две гранаты. Подразделение сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
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