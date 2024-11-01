https://ria.ru/20241101/vsu-1981259494.html

Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену

Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену - РИА Новости, 01.11.2024

Украинский военный рассказал об условиях содержания в российском плену

Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр в беседе с РИА Новости удивился хорошему отношению в российском плену. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:38

2024-11-01T03:38

2024-11-01T03:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский военнослужащий из 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр в беседе с РИА Новости удивился хорошему отношению в российском плену. "Нормально отнеслись. Дали поесть, дали закурить. В общем, нормально. Я так и не ожидал, что такое вообще возможно. Нам рассказывали, что россияне издеваются там, насилуют. Такого ничего не было, нас не били, ничего. Нас только связали, привезли там в штаб и все. Сейчас кормят, все нормально", - сказал он. Во время сдачи в плен на Александра и его группу украинский ударный коптер сбросил две гранаты. Подразделение сдалось в плен на харьковском направлении 22 октября.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981256680.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины