https://ria.ru/20241101/volyn-1981253852.html

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни - РИА Новости, 01.11.2024

ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни

ФСБ России рассекретила и обнародовала новые подробности Волынской резни 1943 года – массового убийства мирных поляков бандами украинских националистов. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:20

2024-11-01T01:20

2024-11-01T01:20

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ФСБ России рассекретила и обнародовала новые подробности Волынской резни 1943 года – массового убийства мирных поляков бандами украинских националистов. Советские органы государственной безопасности в послевоенные годы продолжали активный розыск нацистских военных преступников и их пособников, в том числе и членов украинских коллаборационистских формирований, виновных в зверских преступлениях в отношении мирного населения на временно оккупированной гитлеровцами территории СССР. Девятнадцатого декабря 1967 года начальнику Следственного отдела Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР генерал-майору юстиции Александру Волкову поступила докладная записка от Следственного отдела Управления КГБ Украинской ССР по Львовской области о результатах следствия по уголовному делу украинского националиста, эсэсовца и карателя Василия Малаженского. Фотокопию документа публикует ФСБ. Согласно докладной записке, весной 1940 года Малаженский уехал в гитлеровскую Германию, где вступил в националистическую организацию "Украинское национальное объединение" (УНО). Летом 1942 года по направлению УНО выехал на временно оккупированную гитлеровцами территорию Украины и поступил на службу в полицию. Весной 1943 года он вступил в Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), участвовал в сборе одежды и продуктов для банд Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в РФ экстремистская организация). Летом того же года примкнул к бандам националистов-"мельниковцев" – ОУН(м), действовавшим на Волыни. "Летом 1943 года Малаженский установил связь с главарем банды ОУН-мельниковцев "Билым", банда которого действовала на Волыни, и привлек к сотрудничеству с мельниковцами участников созданной им бандбоевки Близюка, Кузьму, Докельского и Палия, которых лично привел в банду "Билого", — сообщалось в докладной записке. Согласно документу, 11 июля 1943 года Малаженский вместе с бандой ОУН "Билого" принимал участие в нападении на села Гуров и Вигранка (Глушов и Выгнанка – ред.) Иваничевского района Волынской области, где проживало польское население. "Вооруженный винтовкой, Малаженский вместе с другими ворвался в села Гуров и Вигранка, где бандиты учинили зверскую расправу над мирным населением, расстреляв более 100 граждан. Бандиты разграбили имущество убитых, а их хозяйства сожгли. С разграбленного имущества Малаженский присвоил себе коня", - отмечалось в докладной записке. Далее в документе приводятся данные об убийствах мирных граждан, совершенных с участием Малаженского в 1944 году. "В апреле 1944 года, выполняя указание "провода" ОУН об уничтожении лиц, которые осуждали деятельность бандитов ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации), Малаженский вместе с кущевым ОУН Даком Теодозием и его бандбоевкой учинили ночью расправу над этими лицами и по-зверски убили Касюка Мирона, его жену и четверых детей, Петрушевского Яна и его трех сыновей, Яблонского Владимира, Пулавского Петра и Башука Петра", — указывалось в докладной записке. Началом Волынской резни считается 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на Волыни (ныне Сарненский район Ровенской области Украины) украинские националисты убили не менее полутора сотен поляков. В марте-апреле 1943 года к боевикам присоединились около пяти тысяч украинских дезертиров из подразделений немецкой вспомогательной полиции, базировавшихся на Волыни. С этого периода началась волна нападений на польские села. Истребление польского населения до июня 1943 года охватило почти всю территорию Волыни. Затем была издана секретная директива территориального штаба УПА (запрещена в РФ) на Волыни о проведении крупной акции по ликвидации польского мужского населения в возрасте от 16 до 60 лет. Кульминацией Волынской резни стали события 11 июля 1943 года, когда в один день нападению украинских боевиков подверглись порядка 150 польских деревень. Только в июле 1943 года были атакованы по меньшей мере 530 польских населенных пунктов, убиты 17 тысяч поляков. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели нескольких десятков тысяч человек — мужчин, женщин, стариков и детей. Но и поляки зверски убивали украинцев — боевики "Армии Крайовой", руководимые эмигрантским правительством в Лондоне, за год до конца Великой Отечественной войны устроили кровавый террор против мирных жителей Западной Украины, зачищая от них территории, которые польские националисты надеялись урвать. Архивные документы об этом также публиковала ФСБ. Волынская резня до сих пор остается главным краеугольным камнем в украинско-польских межгосударственных отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что это решение поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран. В 2023 году занимавший тогда пост премьер-министра Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. В конце сентября нынешнего года МИД Польши заявил, что затягивание Киевом разрешения вопроса о поиске и эксгумации останков поляков на Украине, погибших во время Волынской резни, - это проблема, которая может подорвать польско-украинские отношения. В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.

https://ria.ru/20241010/polsha-1977486253.html

https://ria.ru/20240930/polsha-1975550080.html

https://ria.ru/20230711/pamyat-1883427580.html

https://ria.ru/20231027/reznya-1905644868.html

https://ria.ru/20240830/ukraina-1969586470.html

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волынская резня, история, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, в мире, россия