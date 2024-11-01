https://ria.ru/20241101/voennye-1981262660.html

В Запорожской области ВС России уничтожили украинскую пехоту "Фаготом"

В Запорожской области ВС России уничтожили украинскую пехоту "Фаготом" - РИА Новости, 01.11.2024

В Запорожской области ВС России уничтожили украинскую пехоту "Фаготом"

Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую пехоту противотанковым ракетным комплексом "Фагот" на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T05:04

2024-11-01T05:04

2024-11-01T05:04

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую пехоту противотанковым ракетным комплексом "Фагот" на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. "Военнослужащие группировки войск "Днепр" осуществляют огневые налеты на пехоту ВСУ на ореховском направлении в Запорожской области. При помощи квадроцикла они оперативно выдвигаются на огневую точку и отрабатывают по противнику из противотанкового ракетного комплекса "Фагот". Один из последних налетов лишил ВСУ порядка пяти военнослужащих", - сказано в сообщении. В подразделениях группировки войск "Днепр" операторами БПЛА и дронов ведется постоянное наблюдение за действиями противника. "Это ведение разведки воздушной, объявление целей не только для нашего противотанкового подразделения, но и для поражения его артиллерии", - рассказал командир противотанковой батареи с позывным Турист. Он рассказал, что постоянная разведка действий противника систематизирована, наблюдение ведется всегда, при этом дроны сменяют друг друга. Все подходы и танкоопасные направления постоянно под наблюдением.

https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html

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в мире, космос - риа наука, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)