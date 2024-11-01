https://ria.ru/20241101/velikobritaniya-1981134390.html

Возвращение живых мертвецов: Британия устроила судебный фарс

Возвращение живых мертвецов: Британия устроила судебный фарс - РИА Новости, 01.11.2024

Возвращение живых мертвецов: Британия устроила судебный фарс

Сложно найти более резонансное дело, чем отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в марте 2018 года. Все мы... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

2024-11-01T08:00

аналитика

россия

великобритания

дело об отравлении скрипалей

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Сложно найти более резонансное дело, чем отравление российского перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери в марте 2018 года. Все мы помним громкие обвинения против России, высылку наших дипломатов из различных стран, введение санкций, а также всеобщие требования расследовать этот загадочный инцидент и примерно наказать виновных.И вот в Британии сейчас, спустя шесть с лишним лет, идет судебный процесс по этому делу. Но как-то очень скромно идет, без ажиотажа, без шума и без должного освещения в тамошней прессе. Мало того, официально это даже не процесс по Скрипалям. Согласно всем документам, в Лондоне сейчас слушается дело об отравлении Дон Стерджесс, единственной жертвы загадочного вещества, которое было определено Лондоном как "Новичок". Напомним, 44-летняя Стерджесс умерла в июле 2018 года в городке Эймсбери, в 11 километрах от места отравления Скрипалей.Надо заметить, что все эти годы громче всех на расследовании данных преступлений настаивала именно Россия, которую Запад дружно назначил виновной. Наши дипломаты без устали требовали предоставить им хоть какие-то контакты с гражданами России Скрипалями, бесследно пропавшими где-то в глубинах британских спецслужб. Живы они или нет? Что с ними творят? Пытают их или не пытают? Все вопросы российского посольства оставались без ответа. Можно себе только представить, какой шум стоял бы в мире, если бы в России так же бесследно исчезали граждане США или той же Британии. Мол, не хотят они общаться со своими посольствами — верьте нам на слово.Были надежды на то, что Скрипали появятся на судебном процессе или хотя бы выступят по видеосвязи — это было бы доказательством того, что они живы. Но накануне процесса было объявлено, что суду будут предъявлены только письменные объяснения обоих пострадавших. И никого не волнует, в каких обстоятельствах добывались эти странные показания.А странностей и очевидных нестыковок в них немало. Львиная доля показаний Скрипаля посвящена опровержению его же собственных пояснений, данных после того, как он пришел в себя ("меня не так поняли"), и баек, которые он о себе рассказывал соседям ("если я так и говорил, то это было преувеличение"). В частности, он категорически опровергает, что рассказывал им о своем бизнесе в Испании и на Мальте. Между тем соседи задаются резонным вопросом: чем же Скрипаль занимался все эти годы и откуда же у него брались деньги? По-хорошему этот вопрос следовало бы задать в суде. Но как мы знаем, этой возможности судьи лишены.Зато в этих показаниях проскользнула и одна важная фраза, которую британские СМИ особо не выпячивают: "Я никогда не думал, что российский режим попытается убить меня в Великобритании. Если бы они хотели, они легко могли бы убить меня, когда я находился в тюрьме". И ведь резонное предположение, если попытаться найти хоть один мотив действий "коварных русских" в подтверждение официальной версии событий! Зачем Москве надо было бы устраивать такую охоту за тем, кто в течение нескольких лет был у нее в руках? Но мотивы, похоже, никто искать не собирался изначально.С особым нетерпением все ждали показаний еще одного ценного свидетеля, удивительным образом оказавшегося "в нужный момент в нужном месте". Речь — о главной медсестре британских сухопутных сил полковнике Элисон Маккорт, на подозрительное присутствие которой на месте преступления особо указало посольство России в Британии. Но и она в суде не появилась, передав вместо этого свои письменные показания.Объяснения Маккорт (уже отставного офицера) по поводу ее отсутствия тоже удивляют: оказывается, она по-прежнему лечится от последствий отравления. Но почему-то это ей не мешало после инцидента в Солсбери продолжать службу еще четыре года и дослужиться до звания бригадира. Свое появление возле отравленных она пояснила "стечением обстоятельств": просто в этот день она с детьми поехала в фастфуд Nandos. А Солсбери был ближайшим городом с этим рестораном к тому месту, где в тот момент проживала семья полковника, специализирующейся на борьбе со смертельными вирусами. Тут бы суду поинтересоваться, уж не идет ли речь о секретной военной лаборатории Портон-Даун, находящейся всего в шести километрах от места отравления Скрипалей? Но не появился столь ценный свидетель в зале суда — вот и вопросов лишних нет.То есть вместо ответов на те вопросы, которые давно задало наше государство, появились новые вопросы и дальнейшая констатация удивительнейших совпадений. Так случайно совпало, что молниеносно у скамейки со Скрипалями появился главный специалист британской армии в борьбе с подобными отравлениями. Так случайно совпало, что фельдшер скорой помощи, прибывшей на вызов, якобы перепутал препарат и случайно вколол именно тот, который в итоге спас жизнь Скрипалю, — а так-то никто не знал, чем он был отравлен и как его лечить. Опять-таки совершенно случайно лаборатория Портон-Даун находится точно посередине между местами отравления Скрипалей и Стерджесс. Все это абсолютное совпадение, на которое не следует обращать внимания! И только появление где-то рядом двух российских граждан Петрова и Боширова нужно считать доказательством!Конечно, будь это честный, справедливый, состязательный суд, все эти вопросы о "совпадениях" должны были бы быть заданы участникам процесса. Но в том-то и дело, что виновный давно уже назначен и наказан различными санкциями и высылкой дипломатов! Поэтому сейчас суд никому и не нужен, его можно вполне заменить судебным фарсом. Чем британцы и занимаются.

https://ria.ru/20241014/skripal-1978044661.html

https://ria.ru/20240930/zaharova-1975621874.html

https://ria.ru/20240930/skripali-1975589677.html

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аналитика, россия, великобритания, дело об отравлении скрипалей