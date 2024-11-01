https://ria.ru/20241101/vedomosti-1981260564.html

Лавров в декабре может впервые с начала СВО посетить страну ЕС, узнали СМИ

Лавров в декабре может впервые с начала СВО посетить страну ЕС, узнали СМИ - РИА Новости, 01.11.2024

Лавров в декабре может впервые с начала СВО посетить страну ЕС, узнали СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре планирует посетить Мальту для участия во встрече совета министров иностранных дел ОБСЕ, это будет его первая поездка в... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T04:15

2024-11-01T04:15

2024-11-01T09:02

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в декабре планирует посетить Мальту для участия во встрече совета министров иностранных дел ОБСЕ, это будет его первая поездка в страну Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине, пишет газета "Ведомости". "Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует в декабре 2024 года посетить Мальту для участия во встрече Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ). Эту информацию подтвердила "Ведомостям" официальный представитель МИДа Мария Захарова. При таком сценарии Лавров впервые посетит страну — члена Евросоюза с момента начала спецоперации на Украине. По словам официального представителя МИДа, "страна, принимающая это мероприятие, должна обеспечить возможность работы всем странам — членам (ОБСЕ)", — сказано в материале. Заседание СМИД ОБСЕ, как ожидается, пройдет в Валлетте, столице Мальты, 5-6 декабря. Информированные источники ранее сообщали РИА Новости, что российская сторона получит приглашение на заседание. Российская сторона уже подтвердила свой интерес к присутствию на мероприятии, сообщили источники. По их данным, участие России в заседании в Валлетте обсуждалось в Нью-Йорке, где проходила неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, на встрече глав МИД России и Мальты Сергея Лаврова и Иана Борча. Последний исполняет обязанности председателя ОБСЕ в 2024 году. В посольстве Мальты в России изданию сообщили, что решение о проведении заседания "относится ко всем членам (ОБСЕ), включая Российскую Федерацию". "Делегации ОБСЕ регулярно информируются о ходе подготовки. Дополнительные практические подробности, включая приглашения, будут направлены всем делегациям ОБСЕ в надлежащее время", — заявили газете в дипмиссии, при этом не прокомментировав европейские санкции против Лаврова. США и Евросоюз ввели санкции против Лаврова в феврале 2022 года. В 2023 году замглавы МИД России Сергей Рябков заявлял, что Лавров надеялся лично принять участие в Конференции ООН по разоружению в Женеве, но это оказалось невозможно из-за санкций Евросоюза. По его словам, Москва усматривает в подобных действиях попытку уйти от честного диалога, призванного способствовать долгосрочному укреплению глобальной безопасности и стабильности. Позже официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что санкции ЕС не мешают Лаврову и другим политикам участвовать в важных международных мероприятиях.

https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1981150892.html

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