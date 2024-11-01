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Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек - РИА Новости, 01.11.2024
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15:00 01.11.2024 (обновлено: 16:01 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/valensiya-1981359603.html
Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек
Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек - РИА Новости, 01.11.2024
Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек
Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:00
2024-11-01T16:01
в мире
наводнения в испании
испания
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МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X."По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается", — говорится в посте. Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.
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РИА Новости
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Последствия наводнения в испанской Валенсии
Последствия наводнения в испанской Валенсии
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в мире, наводнения в испании, испания
В мире, Наводнения в Испании, Испания
Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек

Число погибших в испанской Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек

© AP Photo / Alberto SaizПоследствия наводнения в Валенсии
Последствия наводнения в Валенсии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Alberto Saiz
Последствия наводнения в Валенсии
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МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X.
"По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается", — говорится в посте.
Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.
К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.
Наводнение в Валенсии
© AP Photo / Manu Fernandez

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

Наводнение в Валенсии

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

Наводнение в Валенсии

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

Наводнение в Валенсии

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

Наводнение в Валенсии

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

Наводнение в Валенсии

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

Наводнение в Валенсии

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10
© AP Photo / Alberto Saiz

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

Последствия наводнения в Валенсии

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10
© AP Photo / Manu Fernandez

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

Наводнение в Валенсии

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10

Проливные дожди и грозы обрушились на Валенсию, Кастилию — Ла-Манчу и Андалусию. В Валенсии объявили красный, максимальный уровень опасности.

© AP Photo / Manu Fernandez
1 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри супермаркета.

© AP Photo / Manu Fernandez
2 из 10

Отмечается, что выпавшие в регионе осадки стали самыми сильными с 11 сентября 1966 года.

© AP Photo / Alberto Saiz
3 из 10

Наводнение нанесло серьезный урон инфраструктуре, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог, включая основные автомагистрали A-3 и A-7.

© AP Photo / Manu Fernandez
4 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии на дорогах.

© AP Photo / Manu Fernandez
5 из 10

Глава автономного сообщества Валенсия Карлос Мазон предупредил об активизации работы специальных медицинских центров и центров идентификации возможных жертв.

© AP Photo / Alberto Saiz
6 из 10

Военное подразделение по чрезвычайным ситуациям развернуло в провинции Валенсия более тысячи военнослужащих, чтобы вместе с аварийными службами бороться с последствиями ливней.

© AP Photo / Alberto Saiz
7 из 10

На фото: последствия наводнения в Валенсии внутри жилого дома.

© AP Photo / Alberto Saiz
8 из 10

По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.

© AP Photo / Alberto Saiz
9 из 10

Сообщается, что из-за наводнения погиб по меньшей мере 51 человек.

© AP Photo / Manu Fernandez
10 из 10
 
В миреНаводнения в ИспанииИспания
 
 
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