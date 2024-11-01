Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек

МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X."По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается", — говорится в посте. Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.
МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X.
"По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается", — говорится в посте.
Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.
Правительство Испании объявило трехдневный траур.
Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.
Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.
К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
По словам главы провинциальной пожарной бригады Хосе Мигеля Бассета, за ночь удалось спасти 200 человек, хотя на автомагистралях A-3 и A-5 все еще остаются несколько сотен людей, оказавшихся в ловушке.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.