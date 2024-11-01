https://ria.ru/20241101/valensiya-1981359603.html

Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек

Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек - РИА Новости, 01.11.2024

Число погибших в Валенсии из-за наводнения выросло до 202 человек

Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:00

2024-11-01T15:00

2024-11-01T16:01

в мире

наводнения в испании

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981213359_0:150:1440:960_1920x0_80_0_0_5e621e17bf75bbccbaa329d2ca68c3ff.jpg

МАДРИД, 1 ноя — РИА Новости. Число жертв наводнения в автономном сообществе Валенсия в Испании достигло 202 человек, сообщили региональные власти в соцсети X."По предварительным данным, число погибших составляет 202 человека. Процесс розыска и идентификации жертв продолжается", — говорится в посте. Ранее сообщалось о 158 погибших. По данным СМИ, не менее 250 человек считаются пропавшими без вести.Правительство Испании объявило трехдневный траур.Проливные дожди и грозы обрушились на автономные сообщества Валенсия, Кастилия — Ла-Манча и Андалусия в середине этой недели. Самая сложная ситуация складывается в Валенсии, там объявили красный, максимальный уровень опасности.Стихия также нанесла серьезный урон дорожной инфраструктуре провинции, из-за чего пришлось закрыть более 60 дорог. По состоянию на 30 октября 155 тысяч домов остались без света, два дня спустя их число сократилось до 40 тысяч.К борьбе с последствиями ливней наряду с аварийными службами Центра координации чрезвычайных ситуаций женералитета Валенсии привлекли 1,7 тысячи военнослужащих.

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия наводнения в испанской Валенсии Последствия наводнения в испанской Валенсии 2024-11-01T15:00 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, наводнения в испании, испания