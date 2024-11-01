Министр обороны Украины отчитался перед США о ситуации на фронте
Министр обороны Умеров отчитался перед делегацией из США о ситуации на фронте
© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед делегацией из США о ситуации на фронте и пожаловался, что ВСУ нуждается в боеприпасах и вооружении, сообщает в пятницу военное ведомство.
По словам Умерова, встреча с двухпартийной делегацией Конгресса США и послом США на Украине Бриджит Бринк прошла в Киеве.
"Проинформировали делегацию о ситуации на поле боя… Мы делаем все возможное для укрепления наших сил обороны. Для этого нам нужны боеприпасы, артсистемы, инженерная техника и системы ПВО. Одним из важных аспектов также является снятие ограничений на применение западного оружия по территории РФ… Рассчитываем на поддержку США и в этом вопросе", - приводит слова Умерова минобороны Украины в своем Telegram-канале.
По его словам, также обсуждали направления, на которых США могут укрепить украинское оборонное производство.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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21 сентября, 22:56