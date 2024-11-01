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"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем
"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем - РИА Новости, 01.11.2024
"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем
Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:29
2024-11-01T18:29
2024-11-01T19:26
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей."В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды. <…> И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?" — написала она.Журналистка объяснила этот вопрос возбужденным против нее уголовным делом за госизмену после призыва к переговорам.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области, а сегодня — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html
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"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем
Журналистка Панченко: из-за Зеленского погибли сотни тысяч людей