https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем

"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем - РИА Новости, 01.11.2024

"Сотни тысяч убиты": на Украине назвали Зеленского предателем

Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:29

2024-11-01T18:29

2024-11-01T19:26

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х обвинила Зеленского в гибели сотен тысяч людей."В 2022 году Зеленский пообещал вам скорую победу. <…> С тех пор были убиты сотни тысяч, потеряны территории, украдены миллиарды. <…> И он проигрывает в конфликте. Так кто предатель Украины?" — написала она.Журналистка объяснила этот вопрос возбужденным против нее уголовным делом за госизмену после призыва к переговорам.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области, а сегодня — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.

https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html

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