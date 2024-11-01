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В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины после выборов в США - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:32 01.11.2024 (обновлено: 16:37 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981384855.html
В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины после выборов в США
В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины после выборов в США - РИА Новости, 01.11.2024
В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины после выборов в США
Положение Украины будет тяжелым вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента в США, заявила депутат Верховной Рады, член комитета по... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:32
2024-11-01T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
камала харрис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Положение Украины будет тяжелым вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента в США, заявила депутат Верховной Рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская, ее слова приводит Foreign Policy."Если выберут Трамп, Европе придется действовать более активно и независимо. Но даже если Харрис станет президентом, она продолжит политику Байдена, характеризующуюся медленным принятием решений, а это не выход для нас", — сказала она.Политик отметила зависимость Киева от Вашингтона и выразила опасение, что союзники выжидают момент, когда ВСУ не смогут больше вести боевые действия, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам на условиях Москвы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, камала харрис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Вооруженные силы Украины
В Киеве сделали тревожный прогноз о судьбе Украины после выборов в США

В Раде сочли положение Украины при любых итогах выборов в США тяжелым

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Положение Украины будет тяжелым вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента в США, заявила депутат Верховной Рады, член комитета по обороне Соломия Бобровская, ее слова приводит Foreign Policy.
"Если выберут Трамп, Европе придется действовать более активно и независимо. Но даже если Харрис станет президентом, она продолжит политику Байдена, характеризующуюся медленным принятием решений, а это не выход для нас", — сказала она.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Кеннеди-младший сообщил плохие новости Украине
Вчера, 09:45
Политик отметила зависимость Киева от Вашингтона и выразила опасение, что союзники выжидают момент, когда ВСУ не смогут больше вести боевые действия, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам на условиях Москвы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.
Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать конфликт вокруг Украины в случае победы на выборах еще до своей инаугурации. В Кремле говорили, что преждевременно оценивать готовность Трампа стать посредником по урегулированию украинского конфликта, нужно дождаться окончания выборов в США.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
На Западе сделали тяжелое признание о ситуации в зоне СВО
Вчера, 15:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКамала ХаррисВооруженные силы Украины
 
 
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