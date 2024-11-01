https://ria.ru/20241101/ukraina-1981354658.html

В Европе заявили о невозможности обеспечить победу Украины

В Европе заявили о невозможности обеспечить победу Украины - РИА Новости, 01.11.2024

В Европе заявили о невозможности обеспечить победу Украины

Украина находится в тупике на поле боя, а ЕС не в состоянии оказать ей достаточную поддержку в контексте возможного ослабления помощи США, для которых Украина... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T14:47

2024-11-01T14:47

2024-11-01T14:47

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ПАРИЖ, 1 ноя – РИА Новости. Украина находится в тупике на поле боя, а ЕС не в состоянии оказать ей достаточную поддержку в контексте возможного ослабления помощи США, для которых Украина не является стратегическим приоритетом, считает депутат Европарламента от Франции, вице-президент подкомитета по безопасности и обороне генерал Кристоф Гомар. "У Европы нет средств, чтобы гарантировать победу Украины. Мы держим Украину в безнадежной войне, подогреваемой недостаточной поддержкой, которая позволяет ей выжить, но не одержать победу. За обещаниями и декларациями солидарности есть граница, которую у Европы нет ни ресурсов, ни желания пересечь", - пишет политик в колонке для издания Point. Он отмечает, что поддержка Киева США "хрупка" и "может прекратиться в любой момент", и это будет означать крах для Украины. "Для Вашингтона Украина не является стратегическим приоритетом. Американские опасения заключаются в другом: развороте в сторону Азии, столкновении с Китаем, который воспринимается как реальная угроза их гегемонии, и защите их близких союзников, таких как Израиль. Для Украины выход США из конфликта будет означать крах. Украина загнана в угол, а Европе серьезно не хватает ресурсов. Правда в том, что у Европы нет ни единства, ни силы, чтобы победить Россию", - пишет он. Гомар указал на раскол в позиции ЕС в отношении этого конфликта, отметив, что на востоке Европы призывают к разгрому России, англосаксы надеются на ее окончательное ослабление, а Западная Европа мечтает об иллюзорном мире. По словам еродепутата, одним из вероятных решений могут быть переговоры, оставляющие за Россией Донбасс и Крым при "признании суверенитета Украины и ее связей с Западом, гарантирующих достаточную безопасность". "В этом контексте Европейский союз мог бы предложить Украине статус "привилегированного партнера", укрепляя ее экономическое развитие и политическую интеграцию", - заключил он.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981265389.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241101/rossiya-1981261525.html

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в мире, украина, европа, сша, евросоюз, европарламент