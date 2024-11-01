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В Польше ответили на резкие выпады Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 01.11.2024 (обновлено: 16:50 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981316121.html
В Польше ответили на резкие выпады Зеленского
В Польше ответили на резкие выпады Зеленского - РИА Новости, 01.11.2024
В Польше ответили на резкие выпады Зеленского
Польша не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х после претензий со стороны... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:16
2024-11-01T16:50
специальная военная операция на украине
украина
польша
в мире
владимир зеленский
нато
миг-29
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Польша не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х после претензий со стороны Владимира Зеленского.&quot;Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно, но пределом являются оборонные возможности и безопасность Польши. Решение сбивать ракеты (в небе над Украиной. — Прим. ред.) принимается НАТО коллегиально, а не одной страной. Сегодня такого решения альянса нет&quot;, — написал он.Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того, он пожаловался, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html
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украина, польша, в мире, владимир зеленский, нато, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Украина, Польша, В мире, Владимир Зеленский, НАТО, МиГ-29
В Польше ответили на резкие выпады Зеленского

В Польше ответили на упреки Зеленского в нежелании передавать Украине МиГ-29

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Польша не может помогать Украине в ущерб собственной безопасности, заявил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х после претензий со стороны Владимира Зеленского.
«

"Варшава передала Киеву столько военной техники, сколько было возможно, но пределом являются оборонные возможности и безопасность Польши. Решение сбивать ракеты (в небе над Украиной. — Прим. ред.) принимается НАТО коллегиально, а не одной страной. Сегодня такого решения альянса нет", — написал он.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции в Закарпатье осудил Польшу за отказ передать Украине истребители МиГ-29. Кроме того, он пожаловался, что Варшава отказывается сбивать ракеты над территорией Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПольшаВ миреВладимир ЗеленскийНАТОМиГ-29
 
 
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