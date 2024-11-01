https://ria.ru/20241101/ukraina-1981272116.html

В Крыму оценили перспективы завершения конфликта на Украине

В Крыму оценили перспективы завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 01.11.2024

В Крыму оценили перспективы завершения конфликта на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T08:29

2024-11-01T08:29

2024-11-01T08:29

специальная военная операция на украине

россия

украина

москва

владимир константинов

нато

вооруженные силы украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000153_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_da91ee4147c9bc4be0e29c45f74be4db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что предпосылок для завершения украинского конфликта к концу 2024 года на сегодня нет. "Сегодня нам ничего не свидетельствует о том, что боевые действия идут к завершению. Цели СВО пока не достигнуты, военные действия продолжаются даже в Курской области. Думаю, до конца 2024 года военные действия точно не будут завершены, а там - посмотрим, как будут развиваться события. И не просто в сторонке постоим, а будем стараться сделать всё от нас зависящее для приближения нашей победы", - сказал Константинов РИА Новости. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, владимир константинов, нато, вооруженные силы украины, в мире