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"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:04 01.11.2024 (обновлено: 02:12 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981256123.html
"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США
"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США - РИА Новости, 01.11.2024
"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США
У западных стран нет плана "Б" по Украине после выборов президента США 5 ноября. Независимо от того, останется ли после этого Владимир Зеленский у власти или... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:04
2024-11-01T02:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
вооруженные силы украины
оружие
материальная помощь
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У западных стран нет плана "Б" по Украине после выборов президента США 5 ноября. Независимо от того, останется ли после этого Владимир Зеленский у власти или нет, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Они все (ВСУ — Прим. ред.) собираются бежать, бросать оружие и бежать, &lt;...&gt; либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи", — сказал офицер.Страны Запада и НАТО, считает отставной полковник, сами создали критическую ситуацию на фронте для киевского режима, а теперь делают вид, будто ничего не происходит — они предпочитают не обращать внимания на эту проблему. По словам Уилкерсона, животрепещущим остается вопрос об обещанных главой Пентагона Ллойдом Остином Зеленскому 400 миллионах долларов помощи. Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом и объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине.В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981170051.html
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в мире, украина, сша, россия, вооруженные силы украины, оружие, материальная помощь, сво
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Вооруженные силы Украины, Оружие, материальная помощь, СВО
"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США

Уилкерсон: у Запада нет плана "Б" для Украины после выборов президента в США

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У западных стран нет плана "Б" по Украине после выборов президента США 5 ноября. Независимо от того, останется ли после этого Владимир Зеленский у власти или нет, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они все (ВСУ — Прим. ред.) собираются бежать, бросать оружие и бежать, <...> либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи", — сказал офицер.
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Страны Запада и НАТО, считает отставной полковник, сами создали критическую ситуацию на фронте для киевского режима, а теперь делают вид, будто ничего не происходит — они предпочитают не обращать внимания на эту проблему.
По словам Уилкерсона, животрепещущим остается вопрос об обещанных главой Пентагона Ллойдом Остином Зеленскому 400 миллионах долларов помощи. Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом и объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине.
В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияВооруженные силы УкраиныОружиематериальная помощьСВО
 
 
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