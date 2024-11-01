"Побегут вперед". Стало известно, что ждет Украину после выборов в США
Уилкерсон: у Запада нет плана "Б" для Украины после выборов президента в США
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У западных стран нет плана "Б" по Украине после выборов президента США 5 ноября. Независимо от того, останется ли после этого Владимир Зеленский у власти или нет, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они все (ВСУ — Прим. ред.) собираются бежать, бросать оружие и бежать, <...> либо вперед сдаваться в плен с белым флагом, либо назад, чтобы найти свои семьи", — сказал офицер.
Страны Запада и НАТО, считает отставной полковник, сами создали критическую ситуацию на фронте для киевского режима, а теперь делают вид, будто ничего не происходит — они предпочитают не обращать внимания на эту проблему.
По словам Уилкерсона, животрепещущим остается вопрос об обещанных главой Пентагона Ллойдом Остином Зеленскому 400 миллионах долларов помощи. Остин 21 октября прибыл в Киев с необъявленным визитом и объявил о выделении нового пакета помощи на 400 миллионов долларов для закупок боеприпасов, военной техники и вооружения Украине.
В середине октября Владимир Зеленский представил в Верховной раде так называемый план победы. Всего в нем пять пунктов и три секретных дополнения. В первом пункте идет речь о приглашении Украины в НАТО, во втором — о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории, в третьем — о размещении на территории Украины "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Причем, по информации газеты New York Times, третий пункт подразумевал просьбу о передаче Украине ракет большой дальности "Томагавк".
Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, "план победы" фактически повторяет план США воевать с Россией до последнего украинца. По его словам, для достижения мира Киев должен "протрезветь" и осознать бесперспективность политики, которую он проводит.