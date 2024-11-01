https://ria.ru/20241101/ufa-1981314781.html

Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ

Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024

Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ

Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса, атакованные БПЛА, работают в штатном режиме, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:07

2024-11-01T12:07

2024-11-01T12:22

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

республика башкортостан

происшествия

радий хабиров

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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса, атакованные БПЛА, работают в штатном режиме, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.Ранее он сообщал, что 31 октября три беспилотника атаковали промышленные предприятия региона, жертв и разрушений нет.В пресс-службе главы региона сообщают, что Хабиров провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. На заседании рассмотрели вопрос защиты промышленных объектов республики от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Участие в заседании приняли представители силовых структур, министерств и ведомств республики, руководители крупных промышленных объектов Башкортостана.В пресс-службе уточнили, что беспилотники совершили атаку на уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса."Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, а два других упали вне территории объектов. Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме. Видим, что принятые меры по формированию комбинированной системы обороны, задействование средств наблюдения и защиты оказались эффективными. В то же время важно и впредь обеспечивать предприятия и организации устойчивой и надёжной защитой. Необходимо обсудить дополнительные меры по повышению уровня защищённости нашей промышленности", - приводятся слова Хабирова.Глава Башкирии подчеркнул, что накануне во время атаки беспилотных летательных аппаратов оперативные службы региона вовремя отреагировали на ситуацию и выполнили свои задачи. Он поблагодарил руководителей предприятий за проводимую работу по защите важнейших промышленных объектов от террористических атак."Ваша задача – принять для этого все необходимые меры. Республика, безусловно, готова оказать поддержку в этой части", – сказал руководитель региона.

https://ria.ru/20241101/drony-1981269520.html

https://ria.ru/20241031/plennyy-1981229495.html

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вооруженные силы украины, россия, республика башкортостан, происшествия, радий хабиров