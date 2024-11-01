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Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ
Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2024
Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ
Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса, атакованные БПЛА, работают в штатном режиме, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:07
2024-11-01T12:07
2024-11-01T12:22
специальная военная операция на украине
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республика башкортостан
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радий хабиров
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УФА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса, атакованные БПЛА, работают в штатном режиме, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.Ранее он сообщал, что 31 октября три беспилотника атаковали промышленные предприятия региона, жертв и разрушений нет.В пресс-службе главы региона сообщают, что Хабиров провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. На заседании рассмотрели вопрос защиты промышленных объектов республики от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Участие в заседании приняли представители силовых структур, министерств и ведомств республики, руководители крупных промышленных объектов Башкортостана.В пресс-службе уточнили, что беспилотники совершили атаку на уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса."Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, а два других упали вне территории объектов. Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме. Видим, что принятые меры по формированию комбинированной системы обороны, задействование средств наблюдения и защиты оказались эффективными. В то же время важно и впредь обеспечивать предприятия и организации устойчивой и надёжной защитой. Необходимо обсудить дополнительные меры по повышению уровня защищённости нашей промышленности", - приводятся слова Хабирова.Глава Башкирии подчеркнул, что накануне во время атаки беспилотных летательных аппаратов оперативные службы региона вовремя отреагировали на ситуацию и выполнили свои задачи. Он поблагодарил руководителей предприятий за проводимую работу по защите важнейших промышленных объектов от террористических атак."Ваша задача – принять для этого все необходимые меры. Республика, безусловно, готова оказать поддержку в этой части", – сказал руководитель региона.
https://ria.ru/20241101/drony-1981269520.html
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вооруженные силы украины, россия, республика башкортостан, происшествия, радий хабиров
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Республика Башкортостан, Происшествия, Радий Хабиров
Уфимские предприятия ТЭК работают штатно после атаки дронов ВСУ
Уфимские власти: предприятия ТЭК работают штатно после атаки украинских БПЛА
УФА, 1 ноя - РИА Новости. Уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса, атакованные БПЛА, работают в штатном режиме, заявил глава Башкирии Радий Хабиров.
Ранее он сообщал, что 31 октября три беспилотника атаковали промышленные предприятия региона, жертв и разрушений нет.
В пресс-службе главы региона сообщают, что Хабиров провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. На заседании рассмотрели вопрос защиты промышленных объектов республики от террористических атак, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Участие в заседании приняли представители силовых структур, министерств и ведомств республики, руководители крупных промышленных объектов Башкортостана.
В пресс-службе уточнили, что беспилотники совершили атаку на уфимские предприятия топливно-энергетического комплекса.
"Первый БПЛА столкнулся с противодронной защитой одной из промышленных установок, а два других упали вне территории объектов. Жертв и разрушений нет, предприятия работают в штатном режиме. Видим, что принятые меры по формированию комбинированной системы обороны, задействование средств наблюдения и защиты оказались эффективными. В то же время важно и впредь обеспечивать предприятия и организации устойчивой и надёжной защитой. Необходимо обсудить дополнительные меры по повышению уровня защищённости нашей промышленности", - приводятся слова Хабирова.
Глава Башкирии подчеркнул, что накануне во время атаки беспилотных летательных аппаратов оперативные службы региона вовремя отреагировали на ситуацию и выполнили свои задачи. Он поблагодарил руководителей предприятий за проводимую работу по защите важнейших промышленных объектов от террористических атак.
"Ваша задача – принять для этого все необходимые меры. Республика, безусловно, готова оказать поддержку в этой части", – сказал руководитель региона.