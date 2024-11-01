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ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп - РИА Новости, 01.11.2024
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19:20 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/tsik-1981423836.html
ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп
ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп - РИА Новости, 01.11.2024
ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп
Центризбирком Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей граждан для выдвижения кандидатов на президентских... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:20
2024-11-01T19:20
в мире
белоруссия
александр лукашенко
олег гайдукевич
сергей бобриков
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей граждан для выдвижения кандидатов на президентских выборах, сообщили в пятницу в комиссии. "Подача документов завершена", - сказал РИА Новости представитель ЦИК. Последним претендентом, кто успел в отведенный законодательством срок подать документы на регистрацию своей инициативной группы, стал Виктор Кулеш. На 4 ноября намечено заседание ЦИК Белоруссии, на котором планируется обсудить ранее не рассмотренные заявки от претендентов на участие в выборах. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны были представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Еще двум претендентам, подавшим документы с нарушением норм законодательства, было отказано в регистрации инициативных групп. На ближайшем заседании ожидается рассмотрение заявок о регистрации инициативных групп, поступивших от Кулеша, Дианы Ковалевой, лидера Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, главы Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, участвовавшей в предыдущих президентских выборах Анны Канопацкой. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981204118.html
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, сергей бобриков
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Сергей Бобриков
ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп

ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп

© iStock.com / Rob DalyЛюди подписывают документы
Люди подписывают документы - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© iStock.com / Rob Daly
Люди подписывают документы . Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей граждан для выдвижения кандидатов на президентских выборах, сообщили в пятницу в комиссии.
"Подача документов завершена", - сказал РИА Новости представитель ЦИК.
Ольга Чемоданова подала в ЦИК Белоруссии документы о регистрации инициативной группы в поддержку ее выдвижения кандидатом в президенты - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Среди регистрирующихся кандидатом в президенты Белоруссии появилась женщина
30 октября, 19:56
Последним претендентом, кто успел в отведенный законодательством срок подать документы на регистрацию своей инициативной группы, стал Виктор Кулеш.
На 4 ноября намечено заседание ЦИК Белоруссии, на котором планируется обсудить ранее не рассмотренные заявки от претендентов на участие в выборах.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны были представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Еще двум претендентам, подавшим документы с нарушением норм законодательства, было отказано в регистрации инициативных групп.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии
31 октября, 17:56
На ближайшем заседании ожидается рассмотрение заявок о регистрации инициативных групп, поступивших от Кулеша, Дианы Ковалевой, лидера Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, главы Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, участвовавшей в предыдущих президентских выборах Анны Канопацкой.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году
14 июля, 21:40
 
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