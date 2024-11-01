https://ria.ru/20241101/tsik-1981423836.html

ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп

ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп - РИА Новости, 01.11.2024

ЦИК Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп

Центризбирком Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей граждан для выдвижения кандидатов на президентских... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:20

2024-11-01T19:20

2024-11-01T19:20

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МИНСК, 1 ноя – РИА Новости. Центризбирком Белоруссии завершил прием документов для регистрации инициативных групп по сбору подписей граждан для выдвижения кандидатов на президентских выборах, сообщили в пятницу в комиссии. "Подача документов завершена", - сказал РИА Новости представитель ЦИК. Последним претендентом, кто успел в отведенный законодательством срок подать документы на регистрацию своей инициативной группы, стал Виктор Кулеш. На 4 ноября намечено заседание ЦИК Белоруссии, на котором планируется обсудить ранее не рассмотренные заявки от претендентов на участие в выборах. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны были представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Еще двум претендентам, подавшим документы с нарушением норм законодательства, было отказано в регистрации инициативных групп. На ближайшем заседании ожидается рассмотрение заявок о регистрации инициативных групп, поступивших от Кулеша, Дианы Ковалевой, лидера Коммунистической партии Белоруссии Сергея Сыранкова, главы Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова, участвовавшей в предыдущих президентских выборах Анны Канопацкой. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

https://ria.ru/20241030/belarus-1981005839.html

https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981204118.html

https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич, сергей бобриков