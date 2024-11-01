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ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика - РИА Новости, 01.11.2024
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00:25 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/tsb-1981251512.html
ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика
ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика - РИА Новости, 01.11.2024
ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика
Банк России с 1 ноября изменит требования к порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями среднемесячных платежей и среднемесячного дохода... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T00:25
2024-11-01T00:25
экономика
центральный банк рф (цб рф)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
сбербанк россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России с 1 ноября изменит требования к порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями среднемесячных платежей и среднемесячного дохода заемщика. Также изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Банк России вводит требования к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. А сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода, увеличивается с 1 миллиона до 2 миллионов рублей. "Изменение суммы потребкредита с 1 до 2 миллионов рублей для расчета ПДН посредством модельного подхода может немного снизить средние значения этого показателя у банков, такой подход применяющих. Более низкие расчетные ПДН потенциально дают большую свободу в кредитных выдачах, ограниченных макропруденциальными лимитами и надбавками к коэффициентам риска", - прокомментировал РИА Новости директор рейтингового агентства АКРА Михаил Полухин. "Ощутимого влияния на сектор от рассматриваемого изменения мы не ожидаем - оно само по себе незначительно, затрагивает лишь часть кредитных сегментов, а действующие жесткие макропруденциальные меры в значительной мере нивелируют его эффект", - пояснил он. В ноябре 2023 года Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей для расчета ПДН по потребительским кредитам до 1 миллиона рублей. В случае одобрения банки могут использовать их для расчета ПДН заемщика. Для этого модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тысяч заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки. ЦБ РФ отмечал, что модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй).
https://ria.ru/20241025/sovfed-1980111322.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), сбербанк россии
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Сбербанк России
ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика

ЦБ изменил требования к расчетам среднемесячных платежей и доходов заемщика

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЦентральный банк Российской Федерации
Центральный банк Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Банк России с 1 ноября изменит требования к порядку расчета кредитными и микрофинансовыми организациями среднемесячных платежей и среднемесячного дохода заемщика. Также изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки.
Банк России вводит требования к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. А сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода, увеличивается с 1 миллиона до 2 миллионов рублей.
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"Изменение суммы потребкредита с 1 до 2 миллионов рублей для расчета ПДН посредством модельного подхода может немного снизить средние значения этого показателя у банков, такой подход применяющих. Более низкие расчетные ПДН потенциально дают большую свободу в кредитных выдачах, ограниченных макропруденциальными лимитами и надбавками к коэффициентам риска", - прокомментировал РИА Новости директор рейтингового агентства АКРА Михаил Полухин.
"Ощутимого влияния на сектор от рассматриваемого изменения мы не ожидаем - оно само по себе незначительно, затрагивает лишь часть кредитных сегментов, а действующие жесткие макропруденциальные меры в значительной мере нивелируют его эффект", - пояснил он.
В ноябре 2023 года Банк России одобрил Сбербанку, ВТБ и Альфа-банку применение собственных моделей для расчета ПДН по потребительским кредитам до 1 миллиона рублей. В случае одобрения банки могут использовать их для расчета ПДН заемщика. Для этого модели должны быть построены на выборке более чем из 100 тысяч заемщиков, быть точными и ранжировать риск невозврата кредита в зависимости от уровня долговой нагрузки.
ЦБ РФ отмечал, что модели позволяют оценивать доход заемщика точнее, чем действующие упрощенные подходы для расчета ПДН (на основе среднедушевых доходов или данных из бюро кредитных историй).
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Сбербанк России
 
 
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