https://ria.ru/20241101/trud-1981219633.html

Платформа hh.ru и "Билет в будущее" познакомят школьников с рынком труда

Платформа hh.ru и "Билет в будущее" познакомят школьников с рынком труда - РИА Новости, 01.11.2024

Платформа hh.ru и "Билет в будущее" познакомят школьников с рынком труда

Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru (14+) и Фонд гуманитарных проектов договорились о разработке и включении обучающих материалов для... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:05

2024-11-01T12:05

2024-11-01T12:44

общество

headhunter

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944208452_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_c31613321dfe08791db4acf8f00ea784.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российская платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru (14+) и Фонд гуманитарных проектов договорились о разработке и включении обучающих материалов для школьников от экспертов hh.ru для профориентационного проекта "Билет в будущее", сообщает пресс-служба платформы.В рамках занятий курса "Россия – мои горизонты" (14+) российские ученики будут изучать данные о рынке труда на основе данных hh.ru и получат полезные советы от экспертов платформы, как грамотно составить резюме, искать подходящие вакансии и отличать добросовестных работодателей от мошенников. Команда молодежного направления hh.ru подготовит презентации, справки и другие материалы, которые школьники могут использовать для обогащения своих знаний о важности труда, особенностях той или иной интересующей их профессии или отрасли.Сегодня у российского бизнеса и подростков растет обоюдный интерес к трудоустройству. Как ранее показало исследование, проведенное по просьбе "Билета в будущее" платформами "Профилум" (14+) и hh.ru, каждая пятая российская компания уже принимают на работу подростков от 14 лет, причем 10% из них — на постоянную. В большинстве случаев это летние подработки (67%) и неквалифицированный труд — вакансии курьеров, сотрудников кол-центров, продавцов, официантов. Однако 7% опрошенных рассматривают школьников на проектную работу, требующую профессиональных навыков, 10% нанимают их на постоянной основе. Более 60% компаний проводят молодежную политику, в том числе направленную на учащихся школ.Особенно высокий интерес к найму школьников проявляют крупные компании: трудоустраивать их готовы 26%. Среди представителей среднего и малого бизнеса этот показатель составляет 22% и 10%, соответственно.С другой стороны, с прошлого года существенно растет интерес самих школьников к раннему трудоустройству – свыше 555 тысяч резюме было создано соискателями от 14 до 17 лет на hh.ru, что на 50% превысило показатели 2021 и 2022 годов, а за 10 месяцев 2024 года школьники создали еще 400 тысяч резюме."Мы в hh.ru рады объединить усилия с Фондом гуманитарных проектов и предоставить свою экспертизу для обогащения уникальными данными о рынке труда молодежи образовательных мероприятий проекта "Билет в будущее". Считаем нашей общей задачей в условиях низкой безработицы и большого числа открытых для молодежи рабочих мест по всей стране доносить полезную информацию детям, которые уже стали активными участниками рынка труда", – говорит заместитель управляющего директора по взаимодействию с государственными органами hh.ru Даниил Чугунов."За годы реализации проекта "Билет в будущее" мы наладили практику, когда работодатели приходят в школу и получают поддержку для построения эффективного взаимодействия. Это помогает компаниям заботиться о будущем кадровом составе, а школе — качественно проводить профориентационные мероприятия в рамках Единой модели профориентации. Партнерство с hh.ru позволит масштабировать этот опыт, давая участникам актуальные данные и инструменты, чтобы молодежь могла планировать образовательно-карьерную траекторию с учетом реалий регионального рынка труда", – отметила руководитель партнерской программы проекта "Билет в будущее" Лилия Зиборова.Фонд является ответственным исполнителем (федеральным оператором) мероприятий проекта "Билет в будущее" Федерального проекта "Успех каждого ребенка" Национального проекта "Образование".Реклама, ООО "Хэдхантер", erid: F7NfYUJCUneP3Wgvj8tp

https://ria.ru/20241101/bezrabotnye-1599982658.html

https://ria.ru/20241101/elzhur-1778508047.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, headhunter, дети