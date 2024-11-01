https://ria.ru/20241101/trofey-1981253131.html

"Не ожидал никто": в Польше забили тревогу из-за трофеев российской армии

"Не ожидал никто": в Польше забили тревогу из-за трофеев российской армии - РИА Новости, 01.11.2024

"Не ожидал никто": в Польше забили тревогу из-за трофеев российской армии

Россия получит доступ к технологиям НАТО благодаря захваченным на Украине танкам M1A1 Abrams и сможет разработать еще более эффективные методы борьбы с... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:15

2024-11-01T01:15

2024-11-01T01:15

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россия получит доступ к технологиям НАТО благодаря захваченным на Украине танкам M1A1 Abrams и сможет разработать еще более эффективные методы борьбы с бронетехникой, пишет польский портал Interia."Армия нашего восточного соседа потеряла на поле боя большую часть переданных ей <...> американских танков Abrams. Такого развития событий не ожидал никто. <...> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. <...> Это значит, что армия России может получить сведения о применяемых в этих танках системах и технологиях", — говорится в статье.Как предположили в Interia, изучение трофейных танков может привести к разработке эффективного способа отключения электроники американских машин. Кроме того, российская армия получит возможность исследовать вооружение Abrams для усовершенствования защиты собственной техники.Как ранее сообщал американский журнал Military Watch Magazine, российская армия уничтожила, вывела из строя или захватила более 20 из 31 поставленного на Украину танка Abrams. В издании подчеркнули, что как минимум один американский танк был подбит в дуэли с российским Т-72Б3.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241003/tank-1976122353.html

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в мире, украина, польша, нато, m1 abrams, россия, сво, танки