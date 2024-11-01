В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад
В Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим на вокзале города Нови-Сад
© AP PhotoСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
© AP Photo
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и получили травмы четыре человека.
"Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", - говорится в решении сербского кабмина.
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Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее на месте происшествия, что при обрушении козырька из стекла, бетона и металлических конструкций погибли восемь, травмы получили четыре человека. Двое поступили в больницу, один – с тяжелыми травмами и еще двое оставались под завалами – женщина и 14-летняя девочка. Через несколько часов девочку извлекли и доставили в больницу.
Посольство России сообщило, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и просьб об оказании помощи от наших соотечественников вне поступало.
Работы по спасению женщины и устранению последствий инцидента продолжаются. Задействовано около 80 спасателей, множество техники.
Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда уже прибыл премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самом большим в истории города после Второй мировой войны.
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