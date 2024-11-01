https://ria.ru/20241101/traur-1981421255.html

В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад

В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад - РИА Новости, 01.11.2024

В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад

Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:04

2024-11-01T19:04

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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и получили травмы четыре человека. "Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", - говорится в решении сербского кабмина. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее на месте происшествия, что при обрушении козырька из стекла, бетона и металлических конструкций погибли восемь, травмы получили четыре человека. Двое поступили в больницу, один – с тяжелыми травмами и еще двое оставались под завалами – женщина и 14-летняя девочка. Через несколько часов девочку извлекли и доставили в больницу. Посольство России сообщило, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и просьб об оказании помощи от наших соотечественников вне поступало. Работы по спасению женщины и устранению последствий инцидента продолжаются. Задействовано около 80 спасателей, множество техники. Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы проходило ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда уже прибыл премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самом большим в истории города после Второй мировой войны.

https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html

https://ria.ru/20241030/traur-1980976965.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, милош вучевич, происшествия