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В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад - РИА Новости, 01.11.2024
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19:04 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/traur-1981421255.html
В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад
В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад - РИА Новости, 01.11.2024
В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад
Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:04
2024-11-01T19:04
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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и получили травмы четыре человека. "Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", - говорится в решении сербского кабмина. Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее на месте происшествия, что при обрушении козырька из стекла, бетона и металлических конструкций погибли восемь, травмы получили четыре человека. Двое поступили в больницу, один – с тяжелыми травмами и еще двое оставались под завалами – женщина и 14-летняя девочка. Через несколько часов девочку извлекли и доставили в больницу. Посольство России сообщило, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и просьб об оказании помощи от наших соотечественников вне поступало. Работы по спасению женщины и устранению последствий инцидента продолжаются. Задействовано около 80 спасателей, множество техники. Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы проходило ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги Белград – Будапешт. Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда уже прибыл премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самом большим в истории города после Второй мировой войны.
https://ria.ru/20241001/glava-1975715689.html
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в мире, сербия, россия, белград (город), ивица дачич, александр вучич, милош вучевич, происшествия
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Ивица Дачич, Александр Вучич, Милош Вучевич, Происшествия
В Сербии объявили траур по погибшим на вокзале города Нови-Сад

В Сербии объявили 2 ноября днем траура по погибшим на вокзале города Нови-Сад

© AP PhotoСпасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo
Спасатели на месте обрушения козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Правительство Сербии объявило субботу, 2 ноября, днем траура из-за погибших на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, где обрушился козырек, погибли восемь и получили травмы четыре человека.
"Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", - говорится в решении сербского кабмина.
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Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил ранее на месте происшествия, что при обрушении козырька из стекла, бетона и металлических конструкций погибли восемь, травмы получили четыре человека. Двое поступили в больницу, один – с тяжелыми травмами и еще двое оставались под завалами – женщина и 14-летняя девочка. Через несколько часов девочку извлекли и доставили в больницу.
Посольство России сообщило, что сведений о наличии российских граждан в числе пострадавших в результате инцидента на железнодорожном вокзале города Нови-Сад и просьб об оказании помощи от наших соотечественников вне поступало.
Работы по спасению женщины и устранению последствий инцидента продолжаются. Задействовано около 80 спасателей, множество техники.
Здание железнодорожного вокзала в Нови-Саде 1960-х годов постройки, в последние годы проходило ремонтные работы в рамках реконструкции и модернизации скоростной железной дороги БелградБудапешт.
Сербские СМИ ранее сообщили, что президент Александр Вучич отправится в город Нови-Сад. Туда уже прибыл премьер и бывший мэр Нови-Сада Милош Вучевич, который выразил соболезнования семьям погибших и назвал происшествие самом большим в истории города после Второй мировой войны.
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