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Мадуро купит себе самолет получше взамен арестованного США, заявил Трамп - РИА Новости, 01.11.2024
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09:48 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/tramp-1981284486.html
Мадуро купит себе самолет получше взамен арестованного США, заявил Трамп
Мадуро купит себе самолет получше взамен арестованного США, заявил Трамп - РИА Новости, 01.11.2024
Мадуро купит себе самолет получше взамен арестованного США, заявил Трамп
Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро сможет купить себе самолет еще лучше взамен ранее арестованного РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T09:48
2024-11-01T09:48
в мире
венесуэла
сша
доминикана
дональд трамп
николас мадуро
такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро сможет купить себе самолет еще лучше взамен ранее арестованного США воздушного судна на те деньги, что Штаты платят Венесуэле за нефть. Телеканал CNN 2 сентября сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, определив, что его приобретение произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий". "Венесуэла была как враг... Они конфисковали его самолет, но дают ему миллиарды долларов. Они сказали: "Это нормально. Он купит самолет гораздо лучше на деньги, которые мы дадим, верно?" Но мы обращаемся к Венесуэле за нефтью. Мы были энергетически независимы", - заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону. США ранее продлили срок действия генеральной лицензии, временно разрешающей операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, до 15 ноября 2024 года. При этом отдельные компании смогут подать заявки для работы в Венесуэле, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Например, лицензия на деятельность компании Chevron в Венесуэле действует до марта 2025 года.
https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html
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в мире, венесуэла, сша, доминикана, дональд трамп, николас мадуро, такер карлсон, chevron , президентские выборы в сша
В мире, Венесуэла, США, Доминикана, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Такер Карлсон, Chevron , Президентские выборы в США
Мадуро купит себе самолет получше взамен арестованного США, заявил Трамп

Трамп: Мадуро на американские деньги купит себе самолет получше

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро Морос
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро сможет купить себе самолет еще лучше взамен ранее арестованного США воздушного судна на те деньги, что Штаты платят Венесуэле за нефть.
Телеканал CNN 2 сентября сообщил, что власти США арестовали самолет Мадуро на территории Доминиканы и переправили его во Флориду, определив, что его приобретение произошло в обход санкций. Правительство Венесуэлы назвало конфискацию самолета актом пиратства, заявив, что США надавили на власти Доминиканской Республики, чтобы те стали "соучастниками преступных действий".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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"Венесуэла была как враг... Они конфисковали его самолет, но дают ему миллиарды долларов. Они сказали: "Это нормально. Он купит самолет гораздо лучше на деньги, которые мы дадим, верно?" Но мы обращаемся к Венесуэле за нефтью. Мы были энергетически независимы", - заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону.
США ранее продлили срок действия генеральной лицензии, временно разрешающей операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, до 15 ноября 2024 года. При этом отдельные компании смогут подать заявки для работы в Венесуэле, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Например, лицензия на деятельность компании Chevron в Венесуэле действует до марта 2025 года.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреВенесуэлаСШАДоминиканаДональд ТрампНиколас МадуроТакер КарлсонChevronПрезидентские выборы в США
 
 
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