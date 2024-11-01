https://ria.ru/20241101/tramp-1981268935.html

Трамп заявил, что выстраивает речь "гениально", подобно волне

Трамп заявил, что выстраивает речь "гениально", подобно волне - РИА Новости, 01.11.2024

Трамп заявил, что выстраивает речь "гениально", подобно волне

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что не выражается бессвязно, как утверждает РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:50

2024-11-01T07:50

2024-11-01T07:50

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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп в пятницу заявил американскому журналисту Такеру Карлсону, что не выражается бессвязно, как утверждает пресса, а выстраивает свою речь подобно плетению или волне, что, по его мнению, является признаком гениальности. "Переменчивые переключения, вы знаете, волны, они всегда возвращаются в правильное русло... Кто-то сказал, он говорит бессвязно? Я ответил, что не говорю бессвязно, я плету, я затрагиваю много много-много тем и всегда возвращаюсь в правильную точку. Это гениально. Есть разница между бессвязностью и гениальностью", - заявил Трамп. Ранее телеканал CNN сообщил, что интервью Трампа якобы подвергались редактированию. В частности, прореспубликанский Fox News якобы вырезал "бессвязные и ложные высказывания" Трампа в сегменте утреннего шоу Fox and Friends, где кандидат в президенты общался с клиентами и сотрудниками барбершопа в Бронксе. Fox News подтвердил CNN, что интервью было отредактировано, так как все сегменты с интервью в барбершопе подвергаются монтажу. Продемократическая газета New York Times на основании компьютерного анализа речей Трампа и опроса экспертов утверждала, что публичные выступления 78-летнего кандидата в президенты становятся всё более долгими и бессвязными, что может быть признаком когнитивного угасания. Выборы президента США состоятся 5 ноября. В них участвуют экс-президент США, кандидат от республиканцев Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется от Демократической партии.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981268770.html

https://ria.ru/20241024/tramp-1979935201.html

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в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, камала харрис, выборы президента сша — 2024