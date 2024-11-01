Трамп резко отреагировал на критику тех, кто называл его "другом России"
Дональд Трамп заявил, что именно он уничтожил "Северный поток — 2"
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп возмутился критикой в свой адрес со стороны тех, кто называл его "другом России", напомнив, что именно он покончил с газопроводом "Северный поток – 2". Свое заявление он сделал в интервью журналисту Такеру Карлсону.
"Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны", — сказал он.
Трамп также напомнил, что именно при нем строительство "Северного потока – 2" было заблокировано.
"Это самый большой газопровод в мире, простирающийся от России до Германии. Я уничтожил его. Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил его (строительство)", — добавил политик.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.