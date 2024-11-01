https://ria.ru/20241101/tbilisi-1981383544.html

"Фальшивый грузин": на протестах в Тбилиси заметили странную деталь

"Фальшивый грузин": на протестах в Тбилиси заметили странную деталь - РИА Новости, 01.11.2024

"Фальшивый грузин": на протестах в Тбилиси заметили странную деталь

На протестах в Тбилиси оказались фальшивые грузинские манифестанты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:25

2024-11-01T16:25

2024-11-01T17:31

в мире

тбилиси

грузия

россия

саломе зурабишвили

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981381490_0:44:614:389_1920x0_80_0_0_c2b3d393dd8f72601381f0ae82ed8508.png

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На протестах в Тбилиси оказались фальшивые грузинские манифестанты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X."Я задал несколько вопросов фальшивым грузинским протестующим", — написал он.Как оказалось, демонстранты приехали на митинг из Италии, хоть и говорили по-английски.Журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они проведенные выборы в Грузии честными, на что одна из собеседниц три раза ответила утвердительно.Немного позже итальянские гости одумались и заявили, что в выборы якобы вмешалась Россия.На вопрос Боуза, почему они держат плакат с надписью на английском языке, итальянцы ответили, что считают его межнациональным.Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает проевропейскую оппозицию, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за несогласия с итогами выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед зданием парламента страны.

https://ria.ru/20241101/gruzija-1981346558.html

https://ria.ru/20241101/oon-1981311000.html

тбилиси

грузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тбилиси, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024