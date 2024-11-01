"Фальшивый грузин": на протестах в Тбилиси заметили странную деталь
Журналист Боуз обнаружил фальшивых грузин на протестах в Тбилиси
© Фото : Журналист Чей Боуз/XПротесты в Тбилиси
© Фото : Журналист Чей Боуз/X
Протесты в Тбилиси
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На протестах в Тбилиси оказались фальшивые грузинские манифестанты, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
"Я задал несколько вопросов фальшивым грузинским протестующим", — написал он.
Как оказалось, демонстранты приехали на митинг из Италии, хоть и говорили по-английски.
Журналист поинтересовался у протестующих, считают ли они проведенные выборы в Грузии честными, на что одна из собеседниц три раза ответила утвердительно.
Немного позже итальянские гости одумались и заявили, что в выборы якобы вмешалась Россия.
На вопрос Боуза, почему они держат плакат с надписью на английском языке, итальянцы ответили, что считают его межнациональным.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93 процента голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78 процента.
Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая поддерживает проевропейскую оппозицию, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала сограждан выйти на протест из-за несогласия с итогами выборов. Митинг оппозиции состоялся в понедельник вечером перед зданием парламента страны.