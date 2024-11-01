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Во Вьетнаме из-за тайфуна "Трами" погибли двенадцать человек
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Трами" погибли двенадцать человек - РИА Новости, 01.11.2024
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Трами" погибли двенадцать человек
Двенадцать человек погибли, еще семь пострадали в результате паводков, вызванных тропическим штормом "Трами" в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T17:06
2024-11-01T17:06
2024-11-01T17:06
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Двенадцать человек погибли, еще семь пострадали в результате паводков, вызванных тропическим штормом "Трами" в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, сообщает портал VnExpress. "Наводнения, вызванные проливными дождями из-за шторма "Трами", унесли 12 жизней, семь человек пострадали, подтопило пять судов и затопило 34 тысячи домов в провинции Куангбинь", - пишет издание. Уточняется, что в результате стихии были эвакуированы около 9,3 тысячи семей, из них большая часть приходится на наиболее пострадавший район Ле Туи. Наводнения разрушили более 790 гектаров сельскохозяйственных посевов, уничтожили более 70,5 тысячи домашних птиц и около 500 голов домашнего скота, также смыли 716 гектаров рыбного хозяйства. Отмечается, что серьезный ущерб нанесен дорогам, морским дамбам и береговой инфраструктуре. Ранее сообщалось, что в результате двух тропических штормов "Трами" и "Конг-рей", обрушившихся на остров Лусон на севере Филиппин, 145 человек погибли, 115 пострадали, еще 37 числятся пропавшими без вести. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышает 7 миллионов по всей стране.
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в мире, вьетнам, лусон (остров), филиппины
В мире, Вьетнам, Лусон (остров), Филиппины
Во Вьетнаме из-за тайфуна "Трами" погибли двенадцать человек
VnExpress: во Вьетнаме из-за тайфуна "Трами" погибли двенадцать человек
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Двенадцать человек погибли, еще семь пострадали в результате паводков, вызванных тропическим штормом "Трами" в провинции Куангбинь в центральной части Вьетнама, сообщает портал VnExpress
.
"Наводнения, вызванные проливными дождями из-за шторма "Трами", унесли 12 жизней, семь человек пострадали, подтопило пять судов и затопило 34 тысячи домов в провинции Куангбинь", - пишет издание.
Уточняется, что в результате стихии были эвакуированы около 9,3 тысячи семей, из них большая часть приходится на наиболее пострадавший район Ле Туи.
Наводнения разрушили более 790 гектаров сельскохозяйственных посевов, уничтожили более 70,5 тысячи домашних птиц и около 500 голов домашнего скота, также смыли 716 гектаров рыбного хозяйства.
Отмечается, что серьезный ущерб нанесен дорогам, морским дамбам и береговой инфраструктуре.
Ранее сообщалось, что в результате двух тропических штормов "Трами" и "Конг-рей", обрушившихся на остров Лусон
на севере Филиппин
, 145 человек погибли, 115 пострадали, еще 37 числятся пропавшими без вести. Число людей, которые так или иначе оказались затронуты стихией, превышает 7 миллионов по всей стране.