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"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины - РИА Новости, 02.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:48 01.11.2024 (обновлено: 00:03 02.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981447443.html
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины - РИА Новости, 02.11.2024
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
Конфликт на Украине завершится только победой России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T23:48
2024-11-02T00:03
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
бен ходжес
скотт риттер
нато
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится только победой России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.Так он отреагировал на слова бывшего генерала НАТО Бена Ходжеса, который выразил мнение, что исход СВО якобы завершится поражением Москвы."Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев", — отметил Риттер.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области, а сегодня — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html
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в мире, россия, украина, москва, бен ходжес, скотт риттер, нато, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Бен Ходжес, Скотт Риттер, НАТО, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины

Риттер: конфликт на Украине точно не закончится поражением России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится только победой России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.
Так он отреагировал на слова бывшего генерала НАТО Бена Ходжеса, который выразил мнение, что исход СВО якобы завершится поражением Москвы.
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"Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев", — отметил Риттер.
Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.
Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области, а сегодня — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваБен ХоджесСкотт РиттерНАТОВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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