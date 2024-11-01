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"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины - РИА Новости, 02.11.2024
"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
Конфликт на Украине завершится только победой России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х. РИА Новости, 02.11.2024
2024-11-01T23:48
2024-11-01T23:48
2024-11-02T00:03
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Конфликт на Украине завершится только победой России, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в соцсети Х.Так он отреагировал на слова бывшего генерала НАТО Бена Ходжеса, который выразил мнение, что исход СВО якобы завершится поражением Москвы."Единственное, что произойдет, если вы продолжите поддерживать Украину, — погибнет еще больше украинцев", — отметил Риттер.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.Вчера Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области, а сегодня — Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское.
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"Россию не победить": в США жестко высказались о будущем Украины
Риттер: конфликт на Украине точно не закончится поражением России