https://ria.ru/20241101/svo-1981362810.html

На Западе сделали тяжелое признание о ситуации в зоне СВО

На Западе сделали тяжелое признание о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 01.11.2024

На Западе сделали тяжелое признание о ситуации в зоне СВО

Российские военные успешно продвигаются в Донбассе, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:15

2024-11-01T15:15

2024-11-01T15:21

специальная военная операция на украине

донбасс

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россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные успешно продвигаются в Донбассе, пишет Responsible Statecraft."Октябрь 2024 года стал для России самым успешным месяцем в военном отношении с июля 2022 года. <…> российские войска прорвали оборону (ВСУ — Прим. ред.) и добились значительных успехов в Донбассе", — говорится в публикации.По словам аналитика французского Фонда стратегических исследований Венсана Турре, Украина теряет позиции из-за применяемых Россией мощных управляемых ракет и отсутствия у ВСУ укреплений в регионе.В статье также отмечается, что в скором времени в окружении может оказаться Красноармейск, что серьезно ограничит способность Киева снабжать свои войска в регионе.Во вторник генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов.В четверг Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Восток" освободили поселок Ясная Поляна в ДНР. Кроме того, накануне российские военные заняли Кругляковку в Харьковской области. Наконец, во вторник стало известно об освобождении населенных пунктов Горняк, Катериновка, Доброволье и Селидово в ДНР.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981283921.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981333077.html

донбасс

украина

россия

донецкая народная республика

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донбасс, украина, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность