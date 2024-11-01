Российские войска освободили три села в ДНР

Новоукраинка расположена в Марьинском районе ДНР. Освобождение этого села наравне с Богоявленкой позволило откусить у ВСУ порядка 50 квадратных километров территории. Отсюда можно наступать на Успеновку — южный пригород Курахово.

Шахтерское — село в Волновахском районе ДНР, в десяти километрах к востоку от Великой Новоселки. Населенный пункт важен для выхода наших войск на западную границу ДНР и для окружения Курахово на севере.