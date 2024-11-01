Российские войска освободили три села в ДНР
Российские войска освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР
Российские военнослужащие в СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР
Леонидовка — село в пригороде Дзержинска (украинское название — Торецк). Его взятие позволяет зайти в бок украинским силам, обороняющим город.
Об освобождении Селидово и Горняка военное ведомство отчиталось 29 октября, о Цукурино — днем раньше, а о взятии Измайловки — 27 октября.
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В то же время подразделения "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины, а также отразили 72 контратаки.
За неделю ВСУ потеряли на этом направлении:
- около 3840 солдат;
- 20 боевых бронемашин, в том числе два шведских бронетранспортера Viking;
- 23 автомобиля;
- 33 орудия полевой артиллерии.
Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское. Кроме того, на этой неделе бойцы "Востока" взяли под контроль Доброволье и Ясную Поляну.
Новоукраинка расположена в Марьинском районе ДНР. Освобождение этого села наравне с Богоявленкой позволило откусить у ВСУ порядка 50 квадратных километров территории. Отсюда можно наступать на Успеновку — южный пригород Курахово.
Шахтерское — село в Волновахском районе ДНР, в десяти километрах к востоку от Великой Новоселки. Населенный пункт важен для выхода наших войск на западную границу ДНР и для окружения Курахово на севере.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраинка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраинка в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки.
Группировка также нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.
Потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" за неделю составили:
- около 840 человек убитыми и ранеными;
- три танка;
- восемь боевых бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113;
- 50 автомобилей;
- 15 орудий полевой артиллерии, среди которых десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц натовского калибра 155 миллиметров.
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