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Российские войска освободили три села в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:31 01.11.2024 (обновлено: 23:47 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981335063.html
Российские войска освободили три села в ДНР
Российские войска освободили три села в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
Российские войска освободили три села в ДНР
Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:31
2024-11-01T23:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.Об освобождении Селидово и Горняка военное ведомство отчиталось 29 октября, о Цукурино — днем раньше, а о взятии Измайловки — 27 октября.В то же время подразделения "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины, а также отразили 72 контратаки.За неделю ВСУ потеряли на этом направлении:Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское. Кроме того, на этой неделе бойцы "Востока" взяли под контроль Доброволье и Ясную Поляну.Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки.Группировка также нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.Потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" за неделю составили:
https://ria.ru/20241031/vsu-1981244565.html
https://ria.ru/20241101/kiev-1980901871.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили три села в ДНР

Российские войска освободили Леонидовку, Новоукраинку и Шахтерское в ДНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в СВО
Российские военнослужащие в СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке за неделю.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Леонидовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР

Леонидовка — село в пригороде Дзержинска (украинское название — Торецк). Его взятие позволяет зайти в бок украинским силам, обороняющим город.

Об освобождении Селидово и Горняка военное ведомство отчиталось 29 октября, о Цукурино — днем раньше, а о взятии Измайловки — 27 октября.
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В то же время подразделения "Центра" нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, егерской, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, четырем бригадам теробороны и двум бригадам Нацгвардии Украины, а также отразили 72 контратаки.
За неделю ВСУ потеряли на этом направлении:
  • около 3840 солдат;
  • 20 боевых бронемашин, в том числе два шведских бронетранспортера Viking;
  • 23 автомобиля;
  • 33 орудия полевой артиллерии.
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Группировка "Восток", в свою очередь, освободила села Новоукраинка и Шахтерское. Кроме того, на этой неделе бойцы "Востока" взяли под контроль Доброволье и Ясную Поляну.

Новоукраинка расположена в Марьинском районе ДНР. Освобождение этого села наравне с Богоявленкой позволило откусить у ВСУ порядка 50 квадратных километров территории. Отсюда можно наступать на Успеновку — южный пригород Курахово.

Шахтерское — село в Волновахском районе ДНР, в десяти километрах к востоку от Великой Новоселки. Населенный пункт важен для выхода наших войск на западную границу ДНР и для окружения Курахово на севере.

© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраинка в ДНР
Группировка войск Восток освободила села Шахтерское и Новоукраина в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраинка в ДНР
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты с освобождением Шахтерского и Новоукраинки.
Группировка также нанесла поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии Украины.
Потери ВСУ в зоне ответственности "Востока" за неделю составили:
  • около 840 человек убитыми и ранеными;
  • три танка;
  • восемь боевых бронемашин, в том числе американский бронетранспортер М113;
  • 50 автомобилей;
  • 15 орудий полевой артиллерии, среди которых десять самоходных артиллерийских установок и гаубиц натовского калибра 155 миллиметров.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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