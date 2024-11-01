https://ria.ru/20241101/svo-1981331456.html
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР
Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:02
2024-11-01T13:02
2024-11-01T13:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_0:172:3031:1877_1920x0_80_0_0_79377e21ac3d43034d6698d380c4e427.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.
https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html
донецкая народная республика
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976693772_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_967dcf153f69e167ab14488d3ada6c39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, НАТО
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР
МО: группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР