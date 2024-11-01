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Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 01.11.2024 (обновлено: 13:24 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981331456.html
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР
Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:02
2024-11-01T13:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
нато
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.
https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, НАТО
Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР

МО: группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Экс-генерал ВСУ рассказал о массовом дезертирстве на Украине
31 октября, 19:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАНАТО
 
 
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