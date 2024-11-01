https://ria.ru/20241101/svo-1981331456.html

Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР

Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024

Группировка "Восток" за неделю освободила четыре населенных пункта в ДНР

Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:02

2024-11-01T13:02

2024-11-01T13:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

нато

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинские формирования в зоне действий группировки "Восток" за неделю потеряли до 840 военнослужащих и три танка, освобождены Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны РФ."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобождены населенные пункты Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское и Ясная Поляна Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что противник потерял до 840 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 50 автомобилей и 15 орудий полевой артиллерии, из них 10 самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО.

https://ria.ru/20241031/mobilizatsiya-1981225058.html

донецкая народная республика

россия

сша

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, нато