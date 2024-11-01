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Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:01 01.11.2024 (обновлено: 13:04 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/svo-1981330999.html
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3840 военнослужащих и 20 боевых бронемашин,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:01
2024-11-01T13:04
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3840 военнослужащих и 20 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера Viking шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю

ВСУ потеряли до 3840 военных в зоне ответственности "Центра" за неделю

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3840 военнослужащих и 20 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии.
"Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера Viking шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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