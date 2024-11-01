https://ria.ru/20241101/svo-1981330999.html

Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю

Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024

Бойцы "Центра" отразили 72 контратаки ВСУ за неделю

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3840 военнослужащих и 20 боевых бронемашин,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:01

2024-11-01T13:01

2024-11-01T13:04

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю отразили 72 контратаки ВСУ, противник потерял до 3840 военнослужащих и 20 боевых бронемашин, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, в течение недели нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии."Отразили 72 контратаки противника. За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 3840 военнослужащих, 20 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера Viking шведского производства, 23 автомобиля и 33 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность