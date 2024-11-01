https://ria.ru/20241101/svo-1981300271.html
ВС России уничтожили пулеметный расчет ВСУ в Работино
ВС России уничтожили пулеметный расчет ВСУ в Работино - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России уничтожили пулеметный расчет ВСУ в Работино
Расчет ударных БПЛА гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" ВС РФ выявил и уничтожил долговременную закрепленную огневую точку (ДЗОТ) ВСУ с... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T11:07
2024-11-01T11:07
2024-11-01T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
работино
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981302007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f5f137916156622e68266438ef2cefc.jpg
ТОКМАК (Запорожская обл.), 1 ноя - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА гвардейского мотострелкового полка группировки "Днепр" ВС РФ выявил и уничтожил долговременную закрепленную огневую точку (ДЗОТ) ВСУ с пулеметным расчетом украинских боевиков в районе населенного пункта Работино Запорожской области, рассказал РИА Новости оператор БПЛА ВС РФ с позывным "Вохан". "В ходе ведения наблюдения за позициями противника наш расчет выявил ДЗОТ. При более детальном изучении был выявлен пулемет. Было принято решение атаковать огневую точку. Слаженными действиями нашего расчета БПЛА был направлен точно в амбразуру, дзот уничтожен вместе с расчетом", - сказал "Вохан". Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его захват как главное достижение попытки контрнаступления ВСУ летом прошлого года на запорожском направлении. Именно с этой целью Украина ввела в бой подготовленные на Западе бригады из стратегического резерва. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино, что открывает путь к оккупированным ВСУ Новоданиловке и городу Орехов.
https://ria.ru/20241011/starlink-1977505491.html
работино
запорожская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981302007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_062acc0c06cf2e9cf94990f0840ac87e.jpg
Уничтожение огневой точки ВСУ в Запорожской области
"Точно в амбразуру, дзот уничтожен вместе с расчетом"
Расчет ударных БПЛА группировки "Днепр" выявил и уничтожил огневую точку ВСУ в Запорожской области.
Кадры ювелирной работы оказались в распоряжении РИА Новости.
2024-11-01T11:07
true
PT0M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Работино, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пулеметный расчет ВСУ в Работино
Расчет БПЛА "Днепр" уничтожил пулеметный расчет ВСУ в районе Работино