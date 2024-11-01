https://ria.ru/20241101/svo-1981259233.html
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам СВО
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам СВО - РИА Новости, 01.11.2024
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам СВО
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам специальной военной операции в категории "Ветераны боевых действий", сообщили РИА Новости в его... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:34
2024-11-01T03:34
2024-11-01T03:34
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большой театр начал продавать льготные билеты участникам специальной военной операции в категории "Ветераны боевых действий", сообщили РИА Новости в его пресс-службе. На официальном сайте Большого театра появилась категория для граждан России, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий, жителями блокадного Ленинграда. "Да, входят", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, относятся ли к данной категории участники СВО. Ветераны боевых действий могут приобрести билеты на балет "Марко Спада" на балкон и в ложи, а также на оперу "Пиковая дама" на балкон, в ложи и бельэтаж от одной тысячи рублей. Кроме того, для них доступны билеты на балет "Баядерка" в ложах и бельэтаже от трех тысяч рублей. Они также могут посмотреть спектакль "Анюта" в ложах и на балконе стоимостью от 400 рублей, а оперу "Луиза Миллер" в ложах и на балконе - от 200 рублей.
https://sn.ria.ru/20241028/teatr-1980521651.html
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общество, россия, ленинград, большой театр
Общество, Россия, Ленинград, Большой театр
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам СВО
Большой театр начал продавать льготные билеты участникам спецоперации
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Большой театр начал продавать льготные билеты участникам специальной военной операции в категории "Ветераны боевых действий", сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
На официальном сайте Большого театра появилась категория для граждан России
, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами боевых действий, инвалидами Великой Отечественной войны и инвалидами боевых действий, жителями блокадного Ленинграда
.
"Да, входят", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, относятся ли к данной категории участники СВО.
Ветераны боевых действий могут приобрести билеты на балет "Марко Спада" на балкон и в ложи, а также на оперу "Пиковая дама" на балкон, в ложи и бельэтаж от одной тысячи рублей.
Кроме того, для них доступны билеты на балет "Баядерка" в ложах и бельэтаже от трех тысяч рублей. Они также могут посмотреть спектакль "Анюта" в ложах и на балконе стоимостью от 400 рублей, а оперу "Луиза Миллер" в ложах и на балконе - от 200 рублей.