https://ria.ru/20241101/superjob-1981257609.html
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования - РИА Новости, 01.11.2024
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования
Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:42
2024-11-01T02:42
2024-11-01T02:42
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "Нет страхов (связанных с работой): октябрь 2024 - 69%,... 2022 год - 56%", - говорится в исследовании. При этом, согласно опросу, наиболее распространенным страхом, связанным с работой, является страх ее потери: 6% россиян боятся увольнения. Их стало меньше на 7 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% - нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты. "Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий", - уточняется в исследовании. В исследовании, которое проходило 8-17 октября, поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой из 372 населенных пунктов страны.
https://ria.ru/20241031/mvd-1981190044.html
https://ria.ru/20241029/zarplaty-1980763704.html
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общество
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования
SuperJob: около 69% россиян не боятся потерять работу
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob
, подготовленного для РИА Новости.
"Нет страхов (связанных с работой): октябрь 2024 - 69%,... 2022 год - 56%", - говорится в исследовании.
При этом, согласно опросу, наиболее распространенным страхом, связанным с работой, является страх ее потери: 6% россиян боятся увольнения. Их стало меньше на 7 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% - нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.
"Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий", - уточняется в исследовании.
В исследовании, которое проходило 8-17 октября, поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой из 372 населенных пунктов страны.