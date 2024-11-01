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Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования - РИА Новости, 01.11.2024
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02:42 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/superjob-1981257609.html
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования - РИА Новости, 01.11.2024
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования
Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T02:42
2024-11-01T02:42
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости. "Нет страхов (связанных с работой): октябрь 2024 - 69%,... 2022 год - 56%", - говорится в исследовании. При этом, согласно опросу, наиболее распространенным страхом, связанным с работой, является страх ее потери: 6% россиян боятся увольнения. Их стало меньше на 7 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% - нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты. "Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий", - уточняется в исследовании. В исследовании, которое проходило 8-17 октября, поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой из 372 населенных пунктов страны.
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общество
Общество
Россияне стали меньше бояться потерять работу, следует из исследования

SuperJob: около 69% россиян не боятся потерять работу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани
Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ярмарка вакансий в Центре занятости населения в Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Страх россиян потерять работу уменьшился за два года, в 2022 этого не боялись 56%, а в этом году уже 69%, свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob, подготовленного для РИА Новости.
"Нет страхов (связанных с работой): октябрь 2024 - 69%,... 2022 год - 56%", - говорится в исследовании.
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При этом, согласно опросу, наиболее распространенным страхом, связанным с работой, является страх ее потери: 6% россиян боятся увольнения. Их стало меньше на 7 процентных пунктов по сравнению с 2022 годом. По 3% опрошенных боятся быть недооцененными и не оправдать ожиданий, по 2% - нестабильности, закрытия предприятия и невыплаты зарплаты.
"Работники-мужчины чаще женщин боятся снижения зарплаты. Россиянки же чаще тревожатся из-за опасений не справиться с поставленными задачами и не оправдать ожиданий", - уточняется в исследовании.
В исследовании, которое проходило 8-17 октября, поучаствовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет с постоянной работой из 372 населенных пунктов страны.
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