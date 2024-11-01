https://ria.ru/20241101/sud-1981409720.html

Суд признал требование школ сдавать телефоны законным

Суд признал требование школ сдавать телефоны законным - РИА Новости, 01.11.2024

Суд признал требование школ сдавать телефоны законным

Зюзинский суд Москвы признал законным требование школы к ученикам на время учебы сдавать смартфон, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:27

2024-11-01T18:27

2024-11-01T18:48

москва

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы признал законным требование школы к ученикам на время учебы сдавать смартфон, сообщили РИА Новости в суде. С иском в суд обратилась мать одной из школьниц. По ее словам, она согласовала с директором школы, что ее дочь сама будет принимать решение, сдавать ли мобильный телефон, а также договорилась о постоянном взаимодействии с классным руководителем, уточнили в пресс-службе суда. Но девочку заставили сдать телефон, и мать подала иск. Она просила признать незаконным пункт Правил внутреннего распорядка школы. Суд иск отклонил. "Суд посчитал, что административным ответчиком не были нарушены права административного истца, а также его несовершеннолетнего ребенка, поскольку Правила внутреннего распорядка обучающихся были разработаны и утверждены в рамках установленного Федерального закона об образовании", - сказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241030/samozaschita-1980818519.html

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москва, общество