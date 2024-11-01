https://ria.ru/20241101/sud-1981323379.html

В Кремле поддержали планы АНО "Диалог" подать в суд на ФБР за фейки

В Кремле поддержали планы АНО "Диалог" подать в суд на ФБР за фейки - РИА Новости, 01.11.2024

В Кремле поддержали планы АНО "Диалог" подать в суд на ФБР за фейки

Кремль приветствует решения российских организаций отстаивать свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:50

2024-11-01T12:50

2024-11-01T13:07

россия

дмитрий песков

фбр

министерство финансов сша

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Кремль приветствует решения российских организаций отстаивать свои права в суде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что АНО "Диалог" подаст в американский суд на ФБР за распространение фейков. "Конечно же, мы поддерживаем любые попытки в судебном порядке отстаивать свои права. И те наши организации и СМИ - и государственные, и негосударственные, которые это делают, - конечно, мы приветствуем это. Свои права надо отстаивать всеми законными средствами", - сказал Песков журналистам. "Другое дело, что можно с большой долей уверенности предположить, что в таких кейсах американские суды моментально начнут терять свою непредвзятость, сбалансированность и справедливость. Они забудут об этих принципах. Поэтому тут можно, конечно, скажем так, больших надежд на возможность действительно беспредвзятого рассмотрения таких дел в американских судах нет", - сказал Песков.Оператор цифрового диалога между властью и обществом АНО "Диалог" заявил о намерении подать на ФБР иск в американский суд за распространение фейков против организации. Как рассказали в пресс-службе АНО, ФБР, минюст и Минфин США 4 сентября 2024 года обвинили АНО "Диалог" в распространении фейков. В АНО "Диалог" отметили, что центр цифровых компетенций наоборот отвечает за противодействие недостоверной информации в масштабах России.

https://ria.ru/20241031/faktcheking-1981227003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, фбр, министерство финансов сша, в мире