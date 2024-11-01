https://ria.ru/20241101/sud-1981258683.html

Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов

Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024

Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов

Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T03:18

2024-11-01T03:18

2024-11-01T03:18

москва

россия

дмитрий муратов

алексей венедиктов (журналист)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что Муратов* распространил сообщения и материалы признанных иноагентами политика Леонида Гозмана*, писателя Дмитрия Быкова*, бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* и других. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20241101/muratov-1981256809.html

https://ria.ru/20241031/poperechnyy-1981224013.html

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москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд