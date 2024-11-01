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Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024
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03:18 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/sud-1981258683.html
Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов
Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов - РИА Новости, 01.11.2024
Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов
Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T03:18
2024-11-01T03:18
москва
россия
дмитрий муратов
алексей венедиктов (журналист)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Из документов следует, что Муратов* распространил сообщения и материалы признанных иноагентами политика Леонида Гозмана*, писателя Дмитрия Быкова*, бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* и других. В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года. Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20241101/muratov-1981256809.html
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москва, россия, дмитрий муратов, алексей венедиктов (журналист), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд
Москва, Россия, Дмитрий Муратов, Алексей Венедиктов (журналист), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд
Экс-главред "Новой газеты" Муратов* распространял материалы иноагентов

Экс-главред "Новой газеты" Муратов распространял материалы других иноагентов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкГлавный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Признанный иноагентом бывший главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов* распространял материалы других иностранных агентов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Из документов следует, что Муратов* распространил сообщения и материалы признанных иноагентами политика Леонида Гозмана*, писателя Дмитрия Быкова*, бывшего главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова* и других.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов на пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Названа причина признания экс-главреда "Новой газеты" Муратова* иноагентом
02:27
В прошлом году Замоскворецкий райсуд отказал Муратову* в его жалобе к Минюсту, в которой он просил признать решение о его внесении в реестр иностранных агентов незаконным. Позже Мосгорсуд утвердил решение. В реестр иноагентов Муратова* внесли в сентябре 2023 года.
Ранее Басманный суд Москвы отобрал лицензию СМИ у печатной версии "Новой газеты" и у издательского дома "Новая рассказ-газета", а Верховный суд РФ удовлетворил иск Роскомнадзора, потребовавшего закрыть сайт "Новой газеты".
Видеоблогер и комик Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
 
МоскваРоссияДмитрий МуратовАлексей Венедиктов (журналист)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Московский городской суд
 
 
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