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"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США
"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США - РИА Новости, 01.11.2024
"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США
Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России прошла на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом, пишет американский журнал Military... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T19:41
2024-11-01T19:41
2024-11-01T19:41
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России прошла на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом, пишет американский журнал Military Watch.Как отмечает издание, кадры, опубликованные Министерством обороны России подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам."Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACMS", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, возможность более масштабного участия стран НАТО в украинском конфликте серьезно повышает вероятность их прямого конфликта с Россией.Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html
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Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря
Пуск баллистической ракеты "Булава" из акватории Охотского моря
2024-11-01T19:41
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безопасность, россия, нато, украина, москва, владимир путин
Безопасность, Россия, НАТО, Украина, Москва, Владимир Путин
"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США
MWM: тренировка ядерных сил России прошла в условиях высокой напряженности