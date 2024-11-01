https://ria.ru/20241101/ssha-1981425815.html

"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США

"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США - РИА Новости, 01.11.2024

"Совместные удары": кадры пуска российской ракеты вызвали испуг в США

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России прошла на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом, пишет американский журнал Military... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T19:41

2024-11-01T19:41

2024-11-01T19:41

безопасность

россия

нато

украина

москва

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания России прошла на фоне серьезной напряженности в отношениях с Западом, пишет американский журнал Military Watch.Как отмечает издание, кадры, опубликованные Министерством обороны России подтверждают запуск межконтинентальных баллистических ракет для имитации ударов по потенциальным противникам."Учения проходили в период высокой напряженности с западным блоком, в то время как западные страны рассматривают возможность совместных с Украиной ударов по целям на международно признанной российской территории с использованием западных ракет, таких как Storm Shadow, SCALP и ATACMS", — говорится в публикации.По мнению авторов материала, возможность более масштабного участия стран НАТО в украинском конфликте серьезно повышает вероятность их прямого конфликта с Россией.Во вторник президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Глава государства подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны. Он отметил, что это принципиальная позиция Москвы.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981409921.html

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россия

украина

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безопасность, россия, нато, украина, москва, владимир путин