https://ria.ru/20241101/ssha-1981382031.html

США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN

США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN - РИА Новости, 01.11.2024

США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN

США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T16:20

2024-11-01T16:20

2024-11-01T16:20

украина

сша

киев

джо байден

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, осталось около 7,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, а также около 2,12 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

украина

сша

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украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, в мире