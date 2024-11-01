США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN
CNN: США хотят передать Киеву как можно больше денег до января 2025 года
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, осталось около 7,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, а также около 2,12 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ.
Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.