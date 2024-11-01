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США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN - РИА Новости, 01.11.2024
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16:20 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ssha-1981382031.html
США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN
США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN - РИА Новости, 01.11.2024
США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN
США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T16:20
2024-11-01T16:20
украина
сша
киев
джо байден
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника. "Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия", - говорится в сообщении телеканала. Как отмечает телеканал, осталось около 7,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, а также около 2,12 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ. Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, киев, джо байден, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, в мире
Украина, США, Киев, Джо Байден, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире
США хотят до января передать Киеву как можно больше помощи, сообщил CNN

CNN: США хотят передать Киеву как можно больше денег до января 2025 года

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США стремятся передать Киеву как можно больше денег и вооружения до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия", - говорится в сообщении телеканала.
Как отмечает телеканал, осталось около 7,5 миллиарда долларов по условиям инициативы PDA, в рамках которой Киев получает военное имущество со складов Пентагона, а также около 2,12 миллиарда долларов в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины", которая позволяет закупать на открытом рынке новые вооружения и боеприпасы для ВСУ.
Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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УкраинаСШАКиевДжо БайденСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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