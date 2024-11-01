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СМИ рассказали о проблемах на выборах в США - РИА Новости, 01.11.2024
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15:52 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ssha-1981376213.html
СМИ рассказали о проблемах на выборах в США
СМИ рассказали о проблемах на выборах в США - РИА Новости, 01.11.2024
СМИ рассказали о проблемах на выборах в США
Конгрессмены-республиканцы пожаловались Пентагону, что у военных на базах США нет ресурсов для голосования, заявил телеканал Fox со ссылкой на письмо трех... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:52
2024-11-01T15:52
в мире
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы пожаловались Пентагону, что у военных на базах США нет ресурсов для голосования, заявил телеканал Fox со ссылкой на письмо трех конгрессменов от Республиканской партии. Телеканал отмечает, что члены Палаты представителей от штатов Мичиган и Флорида Брайан Маст, Билл Хёйзенга и Майкл Уолтц направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину в среду. Согласно письму, военные США сообщили конгрессменам, что Пентагон не предоставил достаточно ресурсов для обеспечения своевременного голосования американских военных. "Наши мужчины и женщины в форме обратили наше внимание на то, что на административном уровне отсутствует адекватное обучение в отношении того, как зарегистрироваться для голосования,... и заполнять федеральный бюллетень для голосования по почте, если их бюллетень, выданный штатом, не приходит вовремя", - цитирует телеканал конгрессменов. По словам конгрессменов, на одной военной базе США закончились бюллетени для голосования по почте, в которые избиратель сам вписывает фамилию своего кандидата. "Другие военнослужащие также заявили, что, когда был сделан запрос на федеральные бюллетени, в которые надо вписывать дополнительно имя кандидата, им сказали, что запас таких бюллетеней на базе исчерпан и не пополнялся", - цитирует телеканал письмо членов Палаты представителей. Согласно телеканалу, конгрессмены от республиканцев потребовали от Пентагона обеспечить возможность голосования для военных. Конгрессмены также призвали главу Пентагона дать объяснение, какое обучение проходят военные, чтобы они смогли проголосовать на выборах 5 ноября. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241031/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, мичиган, флорида, ллойд остин, камала харрис, дональд трамп, министерство обороны сша
В мире, США, Мичиган, Флорида, Ллойд Остин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Министерство обороны США
СМИ рассказали о проблемах на выборах в США

Конгрессмены-республиканцы пожаловались Пентагону, что у военных нет ресурсов

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Конгрессмены-республиканцы пожаловались Пентагону, что у военных на базах США нет ресурсов для голосования, заявил телеканал Fox со ссылкой на письмо трех конгрессменов от Республиканской партии.
Телеканал отмечает, что члены Палаты представителей от штатов Мичиган и Флорида Брайан Маст, Билл Хёйзенга и Майкл Уолтц направили письмо главе Пентагона Ллойду Остину в среду. Согласно письму, военные США сообщили конгрессменам, что Пентагон не предоставил достаточно ресурсов для обеспечения своевременного голосования американских военных.
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"Наши мужчины и женщины в форме обратили наше внимание на то, что на административном уровне отсутствует адекватное обучение в отношении того, как зарегистрироваться для голосования,... и заполнять федеральный бюллетень для голосования по почте, если их бюллетень, выданный штатом, не приходит вовремя", - цитирует телеканал конгрессменов.
По словам конгрессменов, на одной военной базе США закончились бюллетени для голосования по почте, в которые избиратель сам вписывает фамилию своего кандидата.
"Другие военнослужащие также заявили, что, когда был сделан запрос на федеральные бюллетени, в которые надо вписывать дополнительно имя кандидата, им сказали, что запас таких бюллетеней на базе исчерпан и не пополнялся", - цитирует телеканал письмо членов Палаты представителей.
Согласно телеканалу, конгрессмены от республиканцев потребовали от Пентагона обеспечить возможность голосования для военных. Конгрессмены также призвали главу Пентагона дать объяснение, какое обучение проходят военные, чтобы они смогли проголосовать на выборах 5 ноября.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - бывший президент Дональд Трамп.
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