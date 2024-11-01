https://ria.ru/20241101/ssha-1981267167.html

США пытаются помешать торговле России и Турции, заявил Лавров

США пытаются помешать торговле России и Турции, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2024

США пытаются помешать торговле России и Турции, заявил Лавров

США стараются помешать торговле России и Турции, перспективы сотрудничества Москвы и Анкары зависят от того, будут ли в скором времени найдены взаимоприемлемые... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T07:29

2024-11-01T07:29

2024-11-01T07:29

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. США стараются помешать торговле России и Турции, перспективы сотрудничества Москвы и Анкары зависят от того, будут ли в скором времени найдены взаимоприемлемые решения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "США стараются ограничить возможности иностранных партнеров, заинтересованных в торговле с Россией. К сожалению, Турция - не исключение. От того, удастся ли экспертам в ближайшем времени найти взаимоприемлемые развязки, зависят перспективы нашей практической кооперации", - сказал он в интервью турецкой газете Hurriyet. Россия адаптировалась к санкционному давлению и успешно развивается, указал министр. "По объему ВВП по паритету покупательной способности мы вышли на четвертую позицию в мире и первую в Европе. Рост российской экономики в этом году должен составить порядка 3,9%. У нас самая низкая безработица среди крупнейших экономик мира - 2,4%", - заявил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьёзный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20241028/perevod-1980428042.html

https://ria.ru/20241031/turtsiya-1981040445.html

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цены на нефть, россия, турция, москва, сергей лавров, владимир путин, hurriyet