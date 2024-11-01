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США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций - РИА Новости, 01.11.2024
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05:21 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/ssha-1981263435.html
США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций
США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций - РИА Новости, 01.11.2024
США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций
Минфин США опубликовал заявку, в которой просит "квалифицированную компанию" ежедневно предоставлять американскому ведомству характеристику цен на российские... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T05:21
2024-11-01T05:21
экономика
цены на нефть
россия
москва
сша
владимир путин
мвф
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минфин США опубликовал заявку, в которой просит "квалифицированную компанию" ежедневно предоставлять американскому ведомству характеристику цен на российские марки нефти URALS и ESPO с тем, чтобы заставить российских энерго-экспортеров продавать "черное золото" со скидкой и, таким образом, "ограничить способность" России вести боевые действия против Киева, выяснило РИА Новости. Как отмечается в заявке, которая была опубликована 24 октября и с которой ознакомилось РИА Новости, "Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США запрашивают от квалифицированного поставщика услугу по комплексной оценке цен на нефть" для оказания поддержки Минфину США в анализе нефтяных рынков, "особенно в контексте ограничений цены на российскую нефть". При этом крайне важно, по словам заказчика, чтобы "поставщик услуги предоставлял ежедневный анализ цен на российскую нефть марки Urals и ESPO". Также ценность для Минфина США представляет анализ цен на нефть марки Brent. В ведомстве заявляют, что ограничение цен на нефть РФ в том числе преследует цель "подчинить российскую нефть действию механизма, который потребует от нефтяных компаний РФ продавать нефть со скидкой", что, по мнению США, ограничит возможности Москвы в проведении специальной военной операции на Украине. Кроме того, Вашингтон живо интересует информация о рынках нефти Венесуэлы и Ирана. Компании, которые отзовутся на заявку Минфина США, должны предоставить примеры своего опыта в предоставлении услуг в сфере анализа государственным или коммерческим организациям. Ранее в Международном валютном фонде признали, что Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен. По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет 15-20 долларов. Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241030/opek-1980948081.html
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экономика, цены на нефть, россия, москва, сша, владимир путин, мвф, евросоюз, urals, brent
Экономика, Цены на нефть, Россия, Москва, США, Владимир Путин, МВФ, Евросоюз, Urals, Brent
США заказали ежедневные сводки о цене российской нефти на фоне санкций

США заказали ежедневные сводки о ценах на российские марки нефти URALS и ESPO

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Минфин США опубликовал заявку, в которой просит "квалифицированную компанию" ежедневно предоставлять американскому ведомству характеристику цен на российские марки нефти URALS и ESPO с тем, чтобы заставить российских энерго-экспортеров продавать "черное золото" со скидкой и, таким образом, "ограничить способность" России вести боевые действия против Киева, выяснило РИА Новости.
Как отмечается в заявке, которая была опубликована 24 октября и с которой ознакомилось РИА Новости, "Управление по контролю за иностранными активами и Управление экономической политики США запрашивают от квалифицированного поставщика услугу по комплексной оценке цен на нефть" для оказания поддержки Минфину США в анализе нефтяных рынков, "особенно в контексте ограничений цены на российскую нефть".
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При этом крайне важно, по словам заказчика, чтобы "поставщик услуги предоставлял ежедневный анализ цен на российскую нефть марки Urals и ESPO". Также ценность для Минфина США представляет анализ цен на нефть марки Brent.
В ведомстве заявляют, что ограничение цен на нефть РФ в том числе преследует цель "подчинить российскую нефть действию механизма, который потребует от нефтяных компаний РФ продавать нефть со скидкой", что, по мнению США, ограничит возможности Москвы в проведении специальной военной операции на Украине.
Кроме того, Вашингтон живо интересует информация о рынках нефти Венесуэлы и Ирана.
Компании, которые отзовутся на заявку Минфина США, должны предоставить примеры своего опыта в предоставлении услуг в сфере анализа государственным или коммерческим организациям.
Ранее в Международном валютном фонде признали, что Россия успешно экспортирует нефть на мировые рынки, обходя установленный Западом потолок цен.
По оценкам МВФ, дисконт на баррель российской нефти по сравнению с ценой марки Brent составляет 15-20 долларов.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля 2023 года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияМоскваСШАВладимир ПутинМВФЕвросоюзUralsBrent
 
 
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