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СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2024
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01:58 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/srzp-1981255752.html
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2024
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:58
2024-11-01T01:58
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. "Законопроект на данный момент направлен на заключение правительства. После получения мнения правительства, возможно, потребуется его доработка с учетом позиции правительства и высказанных замечаний", - сказано в сообщении. Также отмечается, что после получения мнения кабмина фракция примет решение о внесении нового, доработанного законопроекта в Госдуму. Законопроект был внесен эсерами в Госдуму в сентябре, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.
https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

СРЗП предложила увеличить размер пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XIII съезде партии "Справедливая Россия - за правду" в Москве
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XIII съезде партии Справедливая Россия - за правду в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на XIII съезде партии "Справедливая Россия - за правду" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей.
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"Законопроект на данный момент направлен на заключение правительства. После получения мнения правительства, возможно, потребуется его доработка с учетом позиции правительства и высказанных замечаний", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что после получения мнения кабмина фракция примет решение о внесении нового, доработанного законопроекта в Госдуму.
Законопроект был внесен эсерами в Госдуму в сентябре, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.
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