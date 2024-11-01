https://ria.ru/20241101/srzp-1981255752.html
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2024
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T01:58
2024-11-01T01:58
2024-11-01T01:58
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. "Законопроект на данный момент направлен на заключение правительства. После получения мнения правительства, возможно, потребуется его доработка с учетом позиции правительства и высказанных замечаний", - сказано в сообщении. Также отмечается, что после получения мнения кабмина фракция примет решение о внесении нового, доработанного законопроекта в Госдуму. Законопроект был внесен эсерами в Госдуму в сентябре, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.
https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html
https://ria.ru/20241031/proekt-1981147037.html
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россия, госдума рф, общество
Россия, Госдума РФ, Общество
СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
СРЗП предложила увеличить размер пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.
Проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей.
"Законопроект на данный момент направлен на заключение правительства. После получения мнения правительства, возможно, потребуется его доработка с учетом позиции правительства и высказанных замечаний", - сказано в сообщении.
Также отмечается, что после получения мнения кабмина фракция примет решение о внесении нового, доработанного законопроекта в Госдуму.
Законопроект был внесен эсерами в Госдуму в сентябре, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.