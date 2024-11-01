https://ria.ru/20241101/srzp-1981255752.html

СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей - РИА Новости, 01.11.2024

СРЗП предложила увеличить пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T01:58

2024-11-01T01:58

2024-11-01T01:58

россия

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/17/1917637137_0:139:3146:1909_1920x0_80_0_0_b16edfd9a0a7585e03c81336cdec677a.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия - За правду" направили в правительство РФ на отзыв законопроект, которым предлагается увеличить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Проектом федерального закона предлагается увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка с 22,9 тысячи рублей до 50 тысяч рублей. "Законопроект на данный момент направлен на заключение правительства. После получения мнения правительства, возможно, потребуется его доработка с учетом позиции правительства и высказанных замечаний", - сказано в сообщении. Также отмечается, что после получения мнения кабмина фракция примет решение о внесении нового, доработанного законопроекта в Госдуму. Законопроект был внесен эсерами в Госдуму в сентябре, после чего возвращен авторам для выполнения требований Конституции РФ и регламента Госдумы.

https://ria.ru/20241101/deputat-1981255476.html

https://ria.ru/20241031/proekt-1981147037.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, госдума рф, общество