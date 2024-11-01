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Эксперты рассказали о росте экспорта российского СПГ - РИА Новости, 01.11.2024
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18:45 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/spg-1981414558.html
Эксперты рассказали о росте экспорта российского СПГ
Эксперты рассказали о росте экспорта российского СПГ - РИА Новости, 01.11.2024
Эксперты рассказали о росте экспорта российского СПГ
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре увеличился за счет отсутствия ремонтов и роста производства на крупнейшем в стране заводе... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:45
2024-11-01T18:45
россия
европа
леонид михельсон
kpler
фонд национальной энергетической безопасности
новатэк
ямал спг
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре увеличился за счет отсутствия ремонтов и роста производства на крупнейшем в стране заводе "Ямал СПГ", считают опрошенные РИА Новости эксперты. Российские СПГ-заводы в январе-октябре отгрузили на экспорт 27,4 миллиона тонн, что на 4,65% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler. При этом экспорт в октябре оказался самым высоким в году: поставки составили 3,06 миллиона тонн. "В случае СПГ месячная динамика не всегда показательна из-за высокой дискретности поставок. Всего одна-две дополнительные партии могут привести к росту месяц к месяцу на несколько процентов. При этом рост отгрузок за десять месяцев в первую очередь связан с отсутствием ремонта на крупнейшем в РФ заводе "Ямал СПГ", - объяснил аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в прошлом году объемы производства газа на "Ямал СПГ" были ниже из-за переноса плановых остановок с августа 2022 года. В 2022 году на фоне сверхвысоких цен на газ в Европе завод "работал по максимуму, все отгружал в Европу и таким образом получил огромную прибыль", сказал эксперт. А уже в прошлом году на профилактический ремонт ушли сразу две производственные линии "Ямала СПГ". "По итогам этого года завод вполне может больше выработать, чем в прошлом году. Я думаю, это позволило ему больше экспортировать", - подытожил Юшков. В сентябре прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что "Ямал СПГ" в 2024 году будет работать без остановок на ремонт, поскольку необходимые работы были проведены в 2023 году. Стабильная работа завода обеспечена на несколько лет вперед, отмечал он. Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн. Объемы за 2023 год компания не раскрывала, однако Михельсон предполагал, что они будут на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами.
https://ria.ru/20241030/ssha-1980981814.html
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россия, европа, леонид михельсон, kpler, фонд национальной энергетической безопасности, новатэк, ямал спг, в мире, общество
Россия, Европа, Леонид Михельсон, Kpler, Фонд национальной энергетической безопасности, Новатэк, Ямал СПГ, В мире, Общество
Эксперты рассказали о росте экспорта российского СПГ

Эксперты: экспорт СПГ из России вырос за счет роста производства на "Ямал-СПГ"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк"Ямал СПГ"
Ямал СПГ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Ямал СПГ". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в январе-октябре увеличился за счет отсутствия ремонтов и роста производства на крупнейшем в стране заводе "Ямал СПГ", считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Российские СПГ-заводы в январе-октябре отгрузили на экспорт 27,4 миллиона тонн, что на 4,65% больше аналогичного периода прошлого года, сообщила в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler. При этом экспорт в октябре оказался самым высоким в году: поставки составили 3,06 миллиона тонн.
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"В случае СПГ месячная динамика не всегда показательна из-за высокой дискретности поставок. Всего одна-две дополнительные партии могут привести к росту месяц к месяцу на несколько процентов. При этом рост отгрузок за десять месяцев в первую очередь связан с отсутствием ремонта на крупнейшем в РФ заводе "Ямал СПГ", - объяснил аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
По словам эксперта Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, в прошлом году объемы производства газа на "Ямал СПГ" были ниже из-за переноса плановых остановок с августа 2022 года.
В 2022 году на фоне сверхвысоких цен на газ в Европе завод "работал по максимуму, все отгружал в Европу и таким образом получил огромную прибыль", сказал эксперт. А уже в прошлом году на профилактический ремонт ушли сразу две производственные линии "Ямала СПГ". "По итогам этого года завод вполне может больше выработать, чем в прошлом году. Я думаю, это позволило ему больше экспортировать", - подытожил Юшков.
В сентябре прошлого года глава "Новатэка" Леонид Михельсон заявлял, что "Ямал СПГ" в 2024 году будет работать без остановок на ремонт, поскольку необходимые работы были проведены в 2023 году. Стабильная работа завода обеспечена на несколько лет вперед, отмечал он. Производство на "Ямал СПГ" в 2022 году составило практически 21 миллион тонн. Объемы за 2023 год компания не раскрывала, однако Михельсон предполагал, что они будут на 5% меньше в связи с плановыми ремонтами.
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РоссияЕвропаЛеонид МихельсонKplerФонд национальной энергетической безопасностиНоватэкЯмал СПГВ миреОбщество
 
 
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