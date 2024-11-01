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Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:18 01.11.2024 (обновлено: 20:17 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981407951.html
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР
Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:18
2024-11-01T20:17
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ.Что случилось на фронтеРоссийская армия взяла под контроль Леонидовку, находящуюся рядом с Торецком.Она также освободила Новоукраинку и Шахтерское, располагающиеся южнее Курахово.На Курском направлении потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Бойцы также отразили шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и ПлеховоИтоги неделиРабота ПВОЗа ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника:Инцидент с беспилотником в БрянскеВ ночь на пятницу украинский дрон повредил 12 квартир в многоквартирном доме, пострадал один человек. Десять жильцов сейчас находятся в гостинице, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна.По данным пресс-службы, также возникло возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и вернут подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья.Заявление Лаврова о КНДРМежду российскими и северокорейскими военными и спецслужбами налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.Он предложил северокорейской коллеге обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание поддерживать российскую армию. Она также заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в конфликте и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".Обвал фронтаРоссийские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории."Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", — сказал Рогов.Он подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина

Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ во время боевого дежурства зенитного ракетного комплекса "Бук-М2" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ во время боевого дежурства зенитного ракетного комплекса Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ.

Что случилось на фронте

Российская армия взяла под контроль Леонидовку, находящуюся рядом с Торецком.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР
Группировка войск Центр освободила село Леонидовка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила село Леонидовка в ДНР
Она также освободила Новоукраинку и Шахтерское, располагающиеся южнее Курахово.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраина в ДНР
Группировка войск Восток освободила села Шахтерское и Новоукраина в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила села Шахтерское и Новоукраина в ДНР
На Курском направлении потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Бойцы также отразили шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово

Итоги недели

  • Потери ВСУ за неделю на разных направлениях составили до 17 тысяч военных;
  • В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих;
  • Средства ПВО за неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 реактивных снарядов HIMARS, девять управляемых авиационных бомб Hammer, переоборудованную для поражения наземных целей ракету С-200, а также 815 беспилотников.

Работа ПВО

За ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника:
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Инцидент с беспилотником в Брянске

В ночь на пятницу украинский дрон повредил 12 квартир в многоквартирном доме, пострадал один человек. Десять жильцов сейчас находятся в гостинице, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна.
По данным пресс-службы, также возникло возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и вернут подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья.

Заявление Лаврова о КНДР

Между российскими и северокорейскими военными и спецслужбами налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.
Он предложил северокорейской коллеге обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание поддерживать российскую армию. Она также заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в конфликте и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".
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Обвал фронта

Российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории.
«
"Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", — сказал Рогов.
Он подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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