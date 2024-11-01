https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981407951.html
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024
Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР
Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ. РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T18:18
2024-11-01T18:18
2024-11-01T20:17
специальная военная операция на украине
россия
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ.Что случилось на фронтеРоссийская армия взяла под контроль Леонидовку, находящуюся рядом с Торецком.Она также освободила Новоукраинку и Шахтерское, располагающиеся южнее Курахово.На Курском направлении потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Бойцы также отразили шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и ПлеховоИтоги неделиРабота ПВОЗа ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника:Инцидент с беспилотником в БрянскеВ ночь на пятницу украинский дрон повредил 12 квартир в многоквартирном доме, пострадал один человек. Десять жильцов сейчас находятся в гостинице, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна.По данным пресс-службы, также возникло возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и вернут подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья.Заявление Лаврова о КНДРМежду российскими и северокорейскими военными и спецслужбами налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.Он предложил северокорейской коллеге обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание поддерживать российскую армию. Она также заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в конфликте и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".Обвал фронтаРоссийские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории."Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", — сказал Рогов.Он подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ.
Российская армия взяла под контроль Леонидовку, находящуюся рядом с Торецком.
Она также освободила Новоукраинку и Шахтерское, располагающиеся южнее Курахово.
На Курском направлении потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Бойцы также отразили шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и Плехово
- Потери ВСУ за неделю на разных направлениях составили до 17 тысяч военных;
- В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 54 украинских военнослужащих;
- Средства ПВО за неделю сбили семь ракет ATACMS, 26 реактивных снарядов HIMARS, девять управляемых авиационных бомб Hammer, переоборудованную для поражения наземных целей ракету С-200, а также 815 беспилотников.
За ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника:
- 36 БПЛА сбиты над Курской областью;
- 20 — над Брянской
- 12 — над Крымом;
- Восемь — над Воронежской областью
- Четыре — над Орловской;
- Три — над Белгородской. Там в 10.30 и 12.50 ликвидировали еще два дрона.
Инцидент с беспилотником в Брянске
В ночь на пятницу украинский дрон повредил 12 квартир в многоквартирном доме, пострадал один человек. Десять жильцов сейчас находятся в гостинице, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.
Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна.
По данным пресс-службы, также возникло возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и вернут подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья.
Между российскими и северокорейскими военными и спецслужбами налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
.
Он предложил северокорейской коллеге обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын
с самого начала СВО дал указание поддерживать российскую армию. Она также заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в конфликте и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".
Российские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.
Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории.
«
"Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", — сказал Рогов.
Он подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.