https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981407951.html

Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР

Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.11.2024

Спецоперация, 1 ноября: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР

Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ. РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T18:18

2024-11-01T18:18

2024-11-01T20:17

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за сутки взяли под контроль три населенных пункта в ДНР, подсчитаны потери Украины за неделю, а ПВО в течение дня сбила 85 беспилотников ВСУ.Что случилось на фронтеРоссийская армия взяла под контроль Леонидовку, находящуюся рядом с Торецком.Она также освободила Новоукраинку и Шахтерское, располагающиеся южнее Курахово.На Курском направлении потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть артиллерийских орудий. Бойцы также отразили шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Новоивановка и ПлеховоИтоги неделиРабота ПВОЗа ночь в небе над Россией перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника:Инцидент с беспилотником в БрянскеВ ночь на пятницу украинский дрон повредил 12 квартир в многоквартирном доме, пострадал один человек. Десять жильцов сейчас находятся в гостинице, комиссия определяет размеры ущерба, сообщили в пресс-службе мэрии Брянска.Как отмечают власти, больше остальных повреждена одна квартира: взрывная волна снесла межкомнатные перегородки, на капитальных стенах есть трещины, выбиты окна.По данным пресс-службы, также возникло возгорание, которое быстро потушили, по стояку отключили горячее водоснабжение. Специалисты управляющей компании в первую очередь закроют пленкой оконные проемы и вернут подачу тепла, после чего начнется восстановление пострадавшего жилья.Заявление Лаврова о КНДРМежду российскими и северокорейскими военными и спецслужбами налажены тесные контакты, это позволяет решать важные задачи в области безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.Он предложил северокорейской коллеге обсудить, как внешнеполитические ведомства двух стран будут содействовать реализации договоренностей, зафиксированных в договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Цой Сон Хи заявила, что лидер КНДР Ким Чен Ын с самого начала СВО дал указание поддерживать российскую армию. Она также заявила, что Пхеньян не сомневается в победе России в конфликте и будет "твердо стоять рядом с российскими товарищами".Обвал фронтаРоссийские войска продвинулись вперед на Южнодонецком направлении севернее Угледара между селами Новоукраинка и Богоявленка, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, на этом направлении произошел обвал линии фронта противника.Накануне Рогов сообщил, что российская армия срезала выступ ВСУ между селами Новоукраинка и Богоявленка, освободив свыше 20 квадратных километров территории."Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта", — сказал Рогов.Он подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

https://ria.ru/20241101/vsu-1981359950.html

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

https://ria.ru/20241101/svo-1981387150.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина