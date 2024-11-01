ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю
Минобороны России рассказало об ударе по Генштабу ВСУ в Киеве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ, сообщило Минобороны.
"С 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
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Российская армия также поразила военные аэродромы и железнодорожные пути сообщения, которые ВСУ использовали для транспортировки западных вооружений и техники, указали в ведомстве.
Кроме того, ударам подверглись:
- центр управления беспилотными системами генерального штаба украинских войск;
- цеха производства и места хранения ударных БПЛА;
- склады боеприпасов;
- базы горючего;
- пункты временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 октября сообщил об ударе по Генштаб ВСУ в Киеве. Это стало ответом на атаку на университет спецназа в Гудермесе.
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