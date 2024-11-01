Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 01.11.2024 (обновлено: 16:26 01.11.2024)
https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981330101.html
ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю
ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024
ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю
Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ,... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T13:00
2024-11-01T16:26
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_0:24:2459:1407_1920x0_80_0_0_0257de0dda3036e71088c2fa93d39999.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ, сообщило Минобороны. "С 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.Российская армия также поразила военные аэродромы и железнодорожные пути сообщения, которые ВСУ использовали для транспортировки западных вооружений и техники, указали в ведомстве.Кроме того, ударам подверглись:Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 октября сообщил об ударе по Генштаб ВСУ в Киеве. Это стало ответом на атаку на университет спецназа в Гудермесе.
https://ria.ru/20241030/udar-1980900265.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880015055_272:0:2459:1640_1920x0_80_0_0_f6735a35b10db9b0098e08b0b717bea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю

Минобороны России рассказало об ударе по Генштабу ВСУ в Киеве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ, сообщило Минобороны.
"С 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.
Одно из зданий Генштаба ВСУ в Киеве, поврежденное после ночных взрывов - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ в Киеве
30 октября, 13:16
Российская армия также поразила военные аэродромы и железнодорожные пути сообщения, которые ВСУ использовали для транспортировки западных вооружений и техники, указали в ведомстве.
Кроме того, ударам подверглись:
  • центр управления беспилотными системами генерального штаба украинских войск;
  • цеха производства и места хранения ударных БПЛА;
  • склады боеприпасов;
  • базы горючего;
  • пункты временной дислокации украинских подразделений, националистических формирований и иностранных наемников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 октября сообщил об ударе по Генштаб ВСУ в Киеве. Это стало ответом на атаку на университет спецназа в Гудермесе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала