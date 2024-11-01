https://ria.ru/20241101/spetsoperatsiya-1981330101.html

ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю

ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю - РИА Новости, 01.11.2024

ВС России нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре ВСУ за неделю

Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ,... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T13:00

2024-11-01T13:00

2024-11-01T16:26

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российские войска за неделю нанесли 44 групповых удара по инфраструктуре противника, в том числе по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ, сообщило Минобороны. "С 26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в заявлении.Российская армия также поразила военные аэродромы и железнодорожные пути сообщения, которые ВСУ использовали для транспортировки западных вооружений и техники, указали в ведомстве.Кроме того, ударам подверглись:Глава Чечни Рамзан Кадыров 30 октября сообщил об ударе по Генштаб ВСУ в Киеве. Это стало ответом на атаку на университет спецназа в Гудермесе.

https://ria.ru/20241030/udar-1980900265.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф