https://ria.ru/20241101/sovbez-1981321544.html
Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза
Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 01.11.2024
Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза
Президент России Владимир Путин в субботу, 2 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T12:42
2024-11-01T12:42
2024-11-01T13:15
безопасность
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, 2 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра тоже у президента рабочий график. Собственно, рабочий день завтра. Мы ожидаем, что завтра президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.
https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин
Безопасность, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза
Путин 2 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ