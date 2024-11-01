https://ria.ru/20241101/sovbez-1981321544.html

Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза

Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза - РИА Новости, 01.11.2024

Путин 2 ноября проведет оперативное совещание Совбеза

Президент России Владимир Путин в субботу, 2 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T12:42

2024-11-01T12:42

2024-11-01T13:15

безопасность

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в субботу, 2 ноября, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра тоже у президента рабочий график. Собственно, рабочий день завтра. Мы ожидаем, что завтра президент проведет в середине дня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков.

https://ria.ru/20241101/ukraina-1981233227.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, дмитрий песков, владимир путин