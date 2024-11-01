Рейтинг@Mail.ru
Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов - РИА Новости, 01.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:05 01.11.2024
https://ria.ru/20241101/sobaka-1981360599.html
Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов
Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов - РИА Новости, 01.11.2024
Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов
Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не... РИА Новости, 01.11.2024
2024-11-01T15:05
2024-11-01T15:05
хорошие новости
нижний новгород
общество
домашние питомцы
собаки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947475869_0:723:1620:1634_1920x0_80_0_0_623753df339b57201e3cd0da69f2248b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не выявлено, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН". Чрезмерно упитанного алабая обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов и из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину своего веса. По словам сотрудников госпиталя, вес пса-толстяка так и застыл на отметке 50 килограммов. "На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет", - рассказали агентству в ветеринарном госпитале. С конца мая волонтеры ищут Кругетсу новых хозяев, но пока желающих не нашлось. "На данный момент он все еще находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрел", - с сожалением констатировала собеседница агентства. Ранее в пермский реабилитационный центр поступил кот Крошик, весивший 17 килограммов. В центре Крошику назначили диету и физические упражнения. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма и начал самостоятельным передвигаться по помещению. Однако в конце октября он внезапно стал задыхаться, после проведения УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования. 27 октября приют сообщил, что кот умер.
https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html
https://ria.ru/20241017/veterinar-1978437868.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/15/1947475869_0:495:1620:1710_1920x0_80_0_0_eaff51d140e0aed296398e9985487205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижний новгород, общество, домашние питомцы, собаки
Хорошие новости, Нижний Новгород, Общество, домашние питомцы, Собаки
Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов

Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс продолжает сидеть на диете

© Фото : Сострадание НН/VKАлабай Кругетс
Алабай Кругетс - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© Фото : Сострадание НН/VK
Алабай Кругетс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не выявлено, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН".
Чрезмерно упитанного алабая обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов и из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину своего веса.
Алабай Кругетс - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
Похудевший пес-толстяк Кругетс так и не нашел новых хозяев
26 августа, 13:56
По словам сотрудников госпиталя, вес пса-толстяка так и застыл на отметке 50 килограммов.
"На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет", - рассказали агентству в ветеринарном госпитале.
С конца мая волонтеры ищут Кругетсу новых хозяев, но пока желающих не нашлось.
«
"На данный момент он все еще находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрел", - с сожалением констатировала собеседница агентства.
Ранее в пермский реабилитационный центр поступил кот Крошик, весивший 17 килограммов. В центре Крошику назначили диету и физические упражнения. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма и начал самостоятельным передвигаться по помещению. Однако в конце октября он внезапно стал задыхаться, после проведения УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования. 27 октября приют сообщил, что кот умер.
Пермский кот Крошик, проходящий курс по похудению - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Ветеринар дал советы по снижению веса животных
17 октября, 07:02
 
Хорошие новостиНижний НовгородОбществодомашние питомцыСобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала