https://ria.ru/20241101/sobaka-1981360599.html

Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов

Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов - РИА Новости, 01.11.2024

Ветеринары рассказали о псе Кругетсе, похудевшем на 50 килограммов

Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не... РИА Новости, 01.11.2024

2024-11-01T15:05

2024-11-01T15:05

2024-11-01T15:05

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Похудевший за полгода на 50 килограммов пес Кругетс из Нижнего Новгорода продолжает сидеть на диете, при этом никаких сопутствующих заболеваний у него не выявлено, сообщили РИА Новости в ветеринарном госпитале "Зоозащита НН". Чрезмерно упитанного алабая обнаружили на улице в октябре 2023 года. Тогда пес, получивший кличку Кругетс, весил около 100 килограммов и из-за крайней степени ожирения практически не мог ходить и скулил от боли в лапах. Пса поместили в госпиталь и прописали специальную диету, в результате которой ему за семь месяцев удалось скинуть половину своего веса. По словам сотрудников госпиталя, вес пса-толстяка так и застыл на отметке 50 килограммов. "На данный момент Кругетс все еще на похудательной терапии, но еще сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него все же есть небольшой избыток веса. Никаких еще заболеваний у него нет", - рассказали агентству в ветеринарном госпитале. С конца мая волонтеры ищут Кругетсу новых хозяев, но пока желающих не нашлось. "На данный момент он все еще находится у нас, хозяев ему не нашли. Он контактный питомец, явно ранее жил дома. К нему приходят иногда знакомиться, но дома он пока не обрел", - с сожалением констатировала собеседница агентства. Ранее в пермский реабилитационный центр поступил кот Крошик, весивший 17 килограммов. В центре Крошику назначили диету и физические упражнения. За два месяца "пациент" сбросил почти три килограмма и начал самостоятельным передвигаться по помещению. Однако в конце октября он внезапно стал задыхаться, после проведения УЗИ у кота обнаружились проблемы с печенью, желчным пузырём, почками и мочевым пузырём. Кроме того, у Крошика подозревали наличие новообразования. 27 октября приют сообщил, что кот умер.

https://ria.ru/20240826/krugets-1968512687.html

https://ria.ru/20241017/veterinar-1978437868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, общество, домашние питомцы, собаки